Yozgat'ta Mercimek Hasadı Tamamlandı

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye'nin en fazla yeşil mercimek ekiminin yapıldığı illerden Yozgat'ta mercimek hasadının sonuna gelindi. Geçen yıl 170 bin dekara ekimi yapılıp, 19 bin 764 ton ürün alındığı Yozgat il genelinde, bu yıl nadasa bırakılan tarlalar da değerlendirilerek yeşil mercimek ekim alanı 224 bin 265 dekara çıkarıldı. Ancak, kuraklık ve mevsimsel değişimler nedeniyle verim yüzde 30 civarında düştü.

Yaklaşık 6 milyon 130 bin dekarlık alanla Türkiye'nin beşinci ekilebilir arazisine sahip Yozgat'ta, stratejik ürün gruplarından olan yeşil mercimek hasadının sonuna gelinmesi nedeniyle tarla günü yapıldı. Vali Mehmet Ali Özkan ile birlikte ilgili kurum çalışanlar, ve çiftçilerin katıldığı etkinlikte, biçerdöver ile ürün hasadı yapılıp, ardından da, mercimek kabuk ve sapından ayrıldı.

"Tarım sektöründe Türkiye birincisi olduğumuz alan mercimek ekimi"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, hasat alanında yaptığı açıklamada, Yozgat'ın tarım kenti olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Gerek turizm, gerek sanayi sektörlerinde hızla yol almaya devam eden, ulaşım imkanlarıyla gözde bir il haline gelen Yozgat ilimiz, 6 milyon 130 bin dekarlık ekilebilir alanıyla da Türkiye'de tarım potansiyeli en yüksek olan beşinci il vaziyetinde. Tarım sektöründe Türkiye birincisi olduğumuz alan mercimek ekimi. Bu sene de geçen seneye göre yüzde 30'luk ekilen alan artışıyla birlikte yaklaşık 224 bin 500 dekarlık bir alana ulaştık, mercimek ekiminde. Mercimek ekiminde Türkiye birincisi, nohutta ikinci, pancarda üçüncü, buğdayda da beşincisiyiz. Aslında özümüzde biz bir tarım kentiyiz. Tarımda da insanımızın söz yerindeyse emeğini değerlendirmek, işini kolaylaştırmak üzere arkadaşlarımız gayretle çalışmaya devam ediyorlar."