Yozgat\'ta Metan Gazından Zehirlenen İki Kişi Defnedildi

Yerel

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta gübre çukuruna düşen çobanı kurtarmaya çalışırken yeğeni ile birlikte çukura düşerek metan gazından etkilenen, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkan adayı olan Sinan Budak ve yeğeni Veysel Taştan, Boğazlıyan ilçesinde toprağa verildi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dün akşam saatlerinde, mandırada çoban olarak çalışan ve gübre çukuruna düşen Afganistan uyruklu Mohammed Ali Kerim'i kurtarmaya çalışırken çukura düşüp zehirlenen ve kaldırıldıkları hastanelerde vefat eden Sinan Budak ve yeğeni Veysel Taştan için cenaze töreni düzenlendi.

Boğazlıyan ilçesinin Çalapverdi köyündeki törene, Kaymakam Aydın Yanık, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, çok sayıda vatandaş katıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan çoban Mohammed Ali Kerim'in sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.