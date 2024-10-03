Yozgat\'ta Meyve Bahçeleri Artıyor

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta, arpa, buğday, nohut, mercimek, fasulye gibi geleneksel tarımsal ürünlere alternatif olarak gündeme gelen meyve bahçelerinin sayısı artıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Aras, meyve fidesi anaç çubuğunun don olayına karşı dayanıklı ve geç çiçek açan türlerden seçilmesi gerektiğini söyledi.

En fazla göç veren iller arasında yer alan Yozgat'ta, bölge çiftçisinin geleneksel tarım ürünlerine alternatif gelir getirici ürünlere yönlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında meyve bahçelerinin kurulumu da öne çıktı. Bahçe kurulumunda, Kadışehri ilçesi Kabalı köyünde kurulan bin 800 parsel birleştirilerek oluşturulan meyve bahçesi örnek gösterildi. 5 bin 640 dönümlük alanda, kiraz, elma, nektarin, armut ve şeftali üretimi devam ederken, çiftçiler de kendi imkanları ile özellikle kıraç alanlarda yeni bahçeler tesis etmeye devam ediyor.

"Geç çiçek açan bir meyveyi seçersek don stresine daha az maruz kalır"

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Aras, Yozgat'ın meyvecilik bakımından önemli bir yer olduğunu hatırlattı. Ancak seçilecek anaç fidelerin iklim koşullarına dayanıklı, geç çiçek açan meyvelerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Aras, şöyle konuştu:

"Yozgat ilimiz meyvecilik bakımından önemli bir potansiyele sahip, sadece bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemlerin içerisinde düşük sıcaklığa hassas bir bitkimiz varsa ona uygun bir çeşit seçmek. Örneğin, geç çiçek açan bir meyveyi seçersek don stresine daha az maruz kalır, bitkilerimiz daha da dayanıklı olabilir. Son zamanlarda kuraklık ya da tam tersi sel baskını olayları gerçekleşiyor. Kuraklığa ve sel baskına dayanıklı meyve anaçlarında aşılı fidanlar tercih edersek bizim için daha kolay yetiştiricilik. Mesela kayısı bir meyve türümüz, sel baskınıyla kökün su altına kalıp olmasına karşı hassastır. Normalde kayısı anacı değil de erik anacı tercih edilirse sel baskına daha dayanıklı hale gelebilir. Ilıman iklim meyve türlerinin hepsini yetiştirebilirler, hem sert çekirdekli hem yumuşak çekirdekli meyve yetiştirilebilir, eriği, kayısısı, kirazı, elması, armudu. Yeter ki erken çiçek açan meyve türü değil de geç çiçek açan meyve tür ve çeşitleri seçilirse en azından düşük sıcaklık stresine karşı da don stresine karşı da bir önlem alınmış olabilir. Yetiştiricilik yapıldığı zaman Yozgat ilimizde bazen üç, dört hatta beş kere bile don stresi olabiliyor. Daha geç çiçek açan bir meyve türü olursa, çünkü meyve ve küçük tomurcuklar özellikle don strese karşı çok hassastır. Eğer ki çiçeklerimiz, tomurcuklarımız geç uyanırsa dona daha az maruz kalır. Dört kere don değil, üç ya da iki kereye maruz kalabilir."