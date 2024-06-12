Yozgat'ta Tacizde Bulunan Motosiklet Sürücüleri Yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Tacizde Bulunan Motosiklet Sürücüleri Yakalandı

Yozgat'ta trafikte tartıştıkları aracı takip edip tacizde bulunan motosiklet sürücüleri yakalandı. Şahıslara para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı. Olay, sosyal medyada paylaşılan videolar üzerine polisin harekete geçmesiyle ortaya çıktı.

12.06.2024 10:35
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(YOZGAT) - Yozgat'ta dün öğle saatlerinde trafikte tartıştıkları şahsın kullandığı aracı, motosiklet ile takip, edip tacizde bulunarak trafiği tehlikeye sokan iki kişi yakalandı, haklarında para cezası uygulanıp, adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Uluslararası D200 Karayolunun Yozgat şehir merkezinden geçen kesiminin Şehir Hastanesi kavşağında motosiklet ile seyir halindeki iki kişi, egzoz patlatınca aynı yöne gitmekte olan aracın sürücüsü el kol hareketi ile uyarıda bulundu. Buna sinirlenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı, aracı takibe alıp, Muslubelen mevkiinde aracı taciz etmeye başladı. Başka bir araçtan ise taciz olayı anbean videoya kaydedildi. Kayıtların sosyal medyada paylaşımı üzerine harekete geçen polis, şahısları yakaladı. Sorguları sonrasında kasksız araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmaktan 21 bin 500 lira para cezası kesilen şahısların motosikletine el konulup, trafikten men edildi, haklarında da adli soruşturma başlatıldı.

Valilikten yazılı açıklama yapıldı

Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde, motosikletli sürücünün başka bir aracı rahatsız ettiği anlar, arkadaki bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Yozgat Emniyet Müdürlüğümüz harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda şahıslar tespit edilerek yakalandı" denildi. AÇıklamada şöyle denildi:

"11 Haziran 2024 günü saat 12: 15 sıralarında ilimiz D200 karayolunda meydana gelen Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma olayına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli şahıs tespit edildi. Motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde cezai işlem uygulanmış, araç trafikten men edilmiş, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatılmıştır. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suç ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Tacizde Bulunan Motosiklet Sürücüleri Yakalandı - Son Dakika

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