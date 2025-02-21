Yozgat\'ta Polisin Özverili Yardımı

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Yozgat'ta bir otomobil, trafikte arızalandı. Trafik ışıklarında arıza yapan otomobili trafik polisleri iteleyerek güvenli bölgeye taşıdı. Polislerin özverili davranışı takdir topladı.

Yozgat'ta trafik polisleri trafik ışıklarında arızalanan bir otomobili fark etti. Arıza yapan aracın yanına giden polislerden birisi trafik güvenliğini alırken diğeri yol güvenliğini sağladı. Polislerin özverili çabalarıyla araç güvenli bir alana çekildi. Olay sonrası görevlerine dönen polis memurları, vatandaşların takdirini topladı. - YOZGAT