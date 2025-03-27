Yozgat'ta Ramazan Bayramı İçin 2 Bin Güvenlik Görevlisi - Son Dakika
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Yozgat'ta Ramazan Bayramı İçin 2 Bin Güvenlik Görevlisi

Yozgat\'ta Ramazan Bayramı İçin 2 Bin Güvenlik Görevlisi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı'nda 2 bin güvenlik personelinin görev yapacağını ve trafik denetimlerinin 24 saat boyunca sürdürüleceğini açıkladı. Vali Özkan, ayrıca sahipsiz hayvanlar ve otel denetimleri konularında da önemli bilgiler paylaştı.

27.03.2025 15:56  Güncelleme: 16:11
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kentte Ramazan Bayramı'nda 2 bin emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını, trafik denetiminin de radar araçları ve elektronik denetim sistemleri ile gece gündüz süreceğini söyledi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı öncesi kurum müdürleriyle bir araya gelerek, güncel konular ve bayram tedbirleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trafik kazalarını önlemek için kurallara dikkat etmek ve emniyet kemeri takmak gerektiğini vurgulayan Vali Özkan, gerekli tedbirlerin de alınacağını bildirdi. Sahipsiz sokak hayvanları konusunda belediyeler, İl Özel İdaresi, ilgili kurumlarla çalışmaların koordineli yürütüldüğünü söyleyen Özkan, belde ve belediyelerin barınak oluşturmasını beklediğini ifade etti. Vali Özkan, "Sahipli hayvanların başıboş bırakılmaması da bizler için önemli bir konu. Kanun ve yönetmeliğimiz yayınlandı. Sahipli hayvanını sokağa bırakan vatandaşlarımıza kanunda öngörülen ciddi cezalar var" ifadelerini kullandı.

Diğer gündem maddesi olarak Kartalkaya'daki otel faciasında 78 kişi ve Uludağ'daki otel yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiğine değinen Vali Özkan, otel denetimlerinin de başlayacağını söyledi.

Ramazan Bayramı'nda 2 bin emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını açıklayan Vali Özkan "Bin personel ile emniyet teşkilatımız, bin personel ile jandarma teşkilatımız 7 gün 24 saat sahada olacaklar. Kırıkkale istikametinden Sivas istikametine, aynı zamanda Sarıkaya- Boğazlıyan istikametine ve Atatürk Yolu istikametine dair olan HTS'lerimizin tamamını elektronik denetim sistemine dönüştürdük. Bir kısım yerlerde radar araçlarımız, bir kısım yerlerde elektronik denetim sistemlerimiz gece gündüz 24 saat açık şekilde trafik denetimini sağlıyor olacak. Şimdiden kıymetli hemşehrilerimizin, ilimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah hayırlara vesile olan ve güzelliklerle geçen bir bayram olsun" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Ramazan Bayramı İçin 2 Bin Güvenlik Görevlisi - Son Dakika

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