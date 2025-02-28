Yozgat'ta Ramazan Hazırlıkları ve Artan Fiyatlar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Ramazan Hazırlıkları ve Artan Fiyatlar

Geniş Video İzle

Yozgat'ta Ramazan ayı öncesinde esnaf ve vatandaşlar hazırlıklara başladı. Ancak artan fiyatlar, alım gücünü olumsuz etkiliyor. Geleneksel iftar sofraları kurulurken, kadayıf ustası fiyat artışlarını dikkat çekici bir şekilde aktardı.

28.02.2025 17:35  Güncelleme: 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta Ramazana yönelik hareketlilik öğleden sonraki saatlerde yoğunlaşırken, evlerde de bu gece kalkılacak sahur için hamurlar yoğruldu, hoşaflar kaynatılıp, börekler açıldı, tatlılar yapıldı. Ramazan dolayısı ile hareketliliğin başladığını belirten esnaf Orhan Dolangez, "Fiyatlar yükseldikçe insanların alım gücü düşüyor. Her geçen gün daha az alarak yani kendi hayatını idame ettirmeye çalışıyor insanlar" dedi.

Yozgat Belediyesi ve bazı iş insanları her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı süresince geleneksel iftar sofrası hazırlıklarını tamamladı, yarın akşamdan itibaren hazırlanan alanlarda vatandaşlara ücretsiz iftar sofraları kurulacak. Yozgat'ın kadayıf ustası 77 yaşındaki Adil Yıldırım, çocuk yaşlarda başladığı dededen kalma mesleğini geleneksel yöntemlerle devam ettirerek, halkın el yapımı kadayıf talebini karşılamaya çalışıyor. Geçen yıl bir kilo kadayıfı 100 liradan satan Adil Yıldırım, bu yıl el kesimi kadayıfı 130 liradan satmaya başladı.

"Daha önceden bir kilo alıyorsa şimdi yarım kilo alıyor"

Vatandaşın alım gücünün her geçen gün azaldığına dikkati çeken esnaf Orhan Dolangez, geçen sene bir kilo alan vatandaşın bu yıl yarım kilo alarak, nefsini körelttiğini vurguladı ve şöyle konuştu:

"Ramazan'da satışlarımız normalde iyi fakat bizim fark eden şey sadece insanların alım gücüdür. Yani daha önceden bir kilo alıyorsa şimdi yarım kilo alıyor çünkü ürünlerin fiyatları çok fazla arttığı için geçen sene Kudüs hurmasını mesela 275, 325 liraydı, şimdi 450 lira. 125, 150 liraya sattığımız Medine hurmasının fiyatı 250 lira. İran hurmasını 100 liraya satıyorduk. Çok olduğu için bu biraz daha bol olduğu için fiyatı da çok artmadı İran hurmasını 120 liraya satıyoruz. Tunus hurması 200 lira bandında. Kayısıların fiyatı yüksek, cevizin fiyatı çok arttı bu sene. Artı bir de Özbek üzümü, bu yörede Anadolu'da Ramazan'da hoşaflık olarak çok tüketildiği için fiyatı çok arttı, 450 lira gibi bir fiyata çıktı. Geçen seneki fiyatı 275-350 bandına kadar, yıl içerisindeki fiyat aralığı bu arada gitti geldi. Şimdiki fiyat 450 bandında bir fiyata çıkmaya başladı. Fiyatlar yükseldikçe insanların alım gücü düşüyor. Her geçen gün daha az alarak yani kendi hayatını idame ettirmeye çalışıyor insanlar. En azından Ramazan'da nefis istediği şekilde az da olsa tatmak amacıyla alışveriş yapıyorlar. Ekmek kadayıfı 175 lira. Geçen seneki fiyatımız 125 liraydı. 115, 125 lira gibi bir fiyata satıyorduk. Bu seneki fiyatı 175 lira, büyük olanı, küçük olanın fiyatı da 150 lira."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yozgat, Kültür, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Ramazan Hazırlıkları ve Artan Fiyatlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
17:25 İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
01:19 İstanbul’da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı
01:17 Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 18:28:16. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Ramazan Hazırlıkları ve Artan Fiyatlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.