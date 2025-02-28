Yozgat'ta Ramazan Hazırlıkları ve Artan Fiyatlar

Yerel

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta Ramazana yönelik hareketlilik öğleden sonraki saatlerde yoğunlaşırken, evlerde de bu gece kalkılacak sahur için hamurlar yoğruldu, hoşaflar kaynatılıp, börekler açıldı, tatlılar yapıldı. Ramazan dolayısı ile hareketliliğin başladığını belirten esnaf Orhan Dolangez, "Fiyatlar yükseldikçe insanların alım gücü düşüyor. Her geçen gün daha az alarak yani kendi hayatını idame ettirmeye çalışıyor insanlar" dedi.

Yozgat Belediyesi ve bazı iş insanları her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı süresince geleneksel iftar sofrası hazırlıklarını tamamladı, yarın akşamdan itibaren hazırlanan alanlarda vatandaşlara ücretsiz iftar sofraları kurulacak. Yozgat'ın kadayıf ustası 77 yaşındaki Adil Yıldırım, çocuk yaşlarda başladığı dededen kalma mesleğini geleneksel yöntemlerle devam ettirerek, halkın el yapımı kadayıf talebini karşılamaya çalışıyor. Geçen yıl bir kilo kadayıfı 100 liradan satan Adil Yıldırım, bu yıl el kesimi kadayıfı 130 liradan satmaya başladı.

"Daha önceden bir kilo alıyorsa şimdi yarım kilo alıyor"

Vatandaşın alım gücünün her geçen gün azaldığına dikkati çeken esnaf Orhan Dolangez, geçen sene bir kilo alan vatandaşın bu yıl yarım kilo alarak, nefsini körelttiğini vurguladı ve şöyle konuştu:

"Ramazan'da satışlarımız normalde iyi fakat bizim fark eden şey sadece insanların alım gücüdür. Yani daha önceden bir kilo alıyorsa şimdi yarım kilo alıyor çünkü ürünlerin fiyatları çok fazla arttığı için geçen sene Kudüs hurmasını mesela 275, 325 liraydı, şimdi 450 lira. 125, 150 liraya sattığımız Medine hurmasının fiyatı 250 lira. İran hurmasını 100 liraya satıyorduk. Çok olduğu için bu biraz daha bol olduğu için fiyatı da çok artmadı İran hurmasını 120 liraya satıyoruz. Tunus hurması 200 lira bandında. Kayısıların fiyatı yüksek, cevizin fiyatı çok arttı bu sene. Artı bir de Özbek üzümü, bu yörede Anadolu'da Ramazan'da hoşaflık olarak çok tüketildiği için fiyatı çok arttı, 450 lira gibi bir fiyata çıktı. Geçen seneki fiyatı 275-350 bandına kadar, yıl içerisindeki fiyat aralığı bu arada gitti geldi. Şimdiki fiyat 450 bandında bir fiyata çıkmaya başladı. Fiyatlar yükseldikçe insanların alım gücü düşüyor. Her geçen gün daha az alarak yani kendi hayatını idame ettirmeye çalışıyor insanlar. En azından Ramazan'da nefis istediği şekilde az da olsa tatmak amacıyla alışveriş yapıyorlar. Ekmek kadayıfı 175 lira. Geçen seneki fiyatımız 125 liraydı. 115, 125 lira gibi bir fiyata satıyorduk. Bu seneki fiyatı 175 lira, büyük olanı, küçük olanın fiyatı da 150 lira."