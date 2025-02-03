Yozgat'ta Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik "Vefa Üniversitesi" Eğitime Başladı

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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine yönelik eğitim modülü olarak hazırlanan 'Vefa Üniversitesi' projesi hayata geçirildi. Vefa Üniversitesi'nde ilk dersi veren Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, katılımcılara bahçe hizmetlerinden, mühendisliğe, muhasebeden iletişime, hukuk bilgisine kadar pek çok alanda eğitim verileceğini söyledi.

Türkiye'de ilk olarak Yozgat'ta Bozok Üniversitesi bünyesinde, tarihi Cumhuriyet Mektebi Bozok Evi'nde bir yıl süre ile haftada bir gün, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik, akademisyenler tarafından farklı konularda eğitimlerin verileceği Vefa Üniversitesinin açılışı yapıldı. Açılışa katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Üniversitemizin ev sahipliğinde, rektör hocamızın öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'müzün koordinasyonunda, şehit yakınlarımız ve gazilerimize bir vefa örneği olarak düzenlemiş olduğumuz 'Vefa Üniversitesi' programını rektör hocamızla birlikte başlatmış bulunuyoruz. Burada şehit yakınlarımız ve gazilerimiz de var. Onlar için faydalı, onların yaşamlarını kolaylaştıracak bir program olacak" dedi.

"Teorik dersler ve bunlara bağlı pratik uygulamalar da eklenecek"

Eğitim programına katılanlara teorik derslerin yanında pratik uygulamaların da verileceğini bildiren Rektör Yaşar, şöyle konuştu:

"Adı 'Vefa Üniversitesi' koyduk, çünkü size vefa borcumuz var. Sizleri çok sıkmadan ihtiyaçlarınız doğrultusunda üniversite olarak sizlere bazı bilgiler aktarmak istiyoruz. Aynı zamanda bu süreçte yine sağlık problemleri veya diğer ihtiyaçlarınıza yönelik neler yapmamız gerekiyorsa bunları yapmak istiyoruz. Geçen sene başlattığımız tazelenme üniversitesi vardı, ileri yaştaki büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere üniversite olarak sadece içimizde bulunan öğrencilerin eğitiminden sorumlu olmadığımızı, halkın ihtiyaçlarına destek vermek adına katkıda bulunmak zorunluluğumuz olduğunu, bir üniversite olarak bunu ifade ediyoruz, Vefa Üniversitesi bunun en güzel örneklerinden biridir. Burada sağlıkla ilgili günlük yaşamlarını kolaylaştıracak teorik dersler ve bunlara bağlı pratik uygulamalar eklenecek. Hukuksal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde temel eğitimler verilecek, temel iletişim dersleri, temel bazı manevi konularda seminerler düzenlenecek, aynı zamanda yine büyüklerimizin, şehit ailelerinin, gazilerimizin ve yakınlarının çeşitli sağlık problemlerinde de biz destek olmak üzere bir organizasyon meydana getirdik. Bu ihtiyaçlarımızı süreçte belirledikçe, üniversitemizin diğer imkanlarını da seferber ederek, ziraattan iletişime, hukuktan tıpa, diş hekimliğine çok çeşitli konularda derslerle bunları destekleyeceğiz. Yaş grubu yok, burada büyüklerimiz var, o büyüklerimizin sorumlu olduğu torunlar var, onlar da şehit aileleri. Belki de ileride onlara yönelik de yine valiliğimiz ile beraber çeşitli kurslar düzenleyebiliriz. Burada temel olan bizim kıymetlilerimizin vefa borcumuz olan insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak. Bu torunundan dedesine kadar, babaannesine, anneannesine kadar bütün aile fertleri için geçerli. Neye ihtiyaçları varsa üniversite olarak biz bunu teorik ve pratik anlamda karşılamak istiyoruz."

Rektör Yaşar, katılımcılara ilk dersi vererek, sağlıklı beslenme, egzersiz, hangi yaşta nasıl bir beslenmeye ihtiyaç var gibi konularda bilgiler aktardı.