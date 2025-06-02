Yozgat'ta Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik "vefa Üniversitesi"nde Diploma Sevinci

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine yönelik eğitim modülü olarak hazırlanan "Vefa Üniversitesi" projesinde sona gelindi. Bugüne kadar üç etapta gerçekleştirilen eğitim programına katılanların diplomaları törenle verildi.

Türkiye'de ilk olarak Yozgat'ta Bozok Üniversitesi bünyesinde, tarihi Cumhuriyet Mektebi Bozok Evi'nde açılan "Vefa Üniversitesi"nde, bir yıl süre ile haftada bir gün, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik, akademisyenler tarafından farklı konularda eğitimler verildi. Bugüne kadar 20'şerli guruplar olmak üzere 60 kişi eğitim aldı.

Eğitimi tamamlayan gaziler ve gazi ve şehit yakınlarına düzenlenen törenle diplomalarını veren Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, bu tür eğitim ve sosyal içerikli faaliyetlerin, projelerin devam edeceğini bildirdi.

"Bizim için, Yozgat için en önemli değerlerden biri de şehitlik ve gazilik mertebesidir"

Rektör Yaşar, üniversitelerin görevinin sadece bilim üretmek olmadığını, halkı ile beraber yaşamak, halkının değer verdiği konularda, bu değeri anlamak ve yükseltmek olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Bizim için, Yozgat için en önemli değerlerden biri de şehitlik ve gazilik mertebesidir. Bu aslında genele baktığınız zaman ülkemiz için önemli bir değer ama biz Yozgat'ta yine örnek olarak üniversitenin ve valiliğimizin girişimleriyle bize emanet olan şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarına, gazi ailelerine yönelik böyle bir program geliştirdik. Birer aylık onları eğitim alıyoruz, ihtiyaç duydukları konularda, onların sosyal ihtiyaçlarına yönelik de bazı protokoller geliştiriyoruz.

Yakın zamanda onların yine çocuklarına yönelik bir eğitim programı, üniversite hazırlık veya sınavlara hazırlık programları, sosyal alan desteklerini de il müdürlüğümüzden, valimiz destek alarak başlatacağız. Bu kendi kendini geliştiren, sürekli dinamik olarak değişen bir program, ihtiyaçlar doğrultusunda bunu seviye bir olarak düşünebiliriz. Daha önceki ilk iki grubumuzda şehit aileleri aramızda idi, 60'a yakın mezunumuz var. Yozgat bu konuda çok fazla şehit vermiş, çok gazisi olan, Türkiye'nin tam ortasında gerçekten milli, manevi değerlerine sahip çıkan çok önemli bir ilimiz. Biz de bunun bilinciyle hareket etmeye çalışıyoruz. Üniversite olarak böyle bir konuda beraber çalışmak, onlarla beraber çalışmak, onlarla beraber yol yürümek, emanete sahip çıkma noktasında gerçekten önemli. Bu bilinçle çalışıyoruz ve hepsine katılımları ile ilgili buradaki gazi kardeşlerime, gazi ailelerine, şehit ailelerine gönülden teşekkür ederim. Onların bu desteği olmasaydı, vatan sevgisi merkezli desteği olmasaydı bu noktaya gelemezdik. Burada da yine bugün 20'nin üzerinde gazimize belgelerini verdik. Bu belgeleri aslında bir gönül bağı belgesi, bu minvalde bu birlikte çalışmaya, birlikte yol almaya, üniversite anlamında destek vermeye devam edeceğiz. Kendimizde geliştirme noktasında sürekli bağlantıda kalacağız. İnşallah çok daha iyi yerlerde, çok daha güzel ve geniş toplantılarda bu birlikteliğimiz sürdürmeye devam edeceğiz."