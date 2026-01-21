Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan: Su, Yozgat'ta Petrol Gibi Kıymetli - Son Dakika
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan: Su, Yozgat'ta Petrol Gibi Kıymetli

21.01.2026 11:25  Güncelleme: 12:40
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehrin kuraklık ve su yetersizliği sorununa dikkat çekerek, hemşehrilerin su kullanımında tasarruf yapmalarını istedi. Yağışların yetersiz olması nedeniyle su kaynaklarının kritik seviyeye düştüğünü ifade etti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehrin ciddi kuraklık ve su yetersizliğiyle karşı karşıya olduğunu anımsatarak, "Biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz. Yeni kuyular açtık. Yağışlar az çok imdadımıza yetişti. Hemşehrilerimizin mutlaka tasarruflu su kullanması lazım. En azından bugünkü kullandıkları suyu yarıya düşürmeleri lazım ki 6 aylık suyumuzu bir sene, bir senelik suyumuzu 2 sene kullanabilelim" dedi.

Yozgat'ta son iki yıldır beklenilen düzeyde yağışların düşmemesi nedeniyle şebeke suyunun sağlandığı yeraltı ve yerüstü kaynaklarda su seviyesi düştü. Şebeke suyunun sağlandığı Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'ndaki ana boruda yaşanan kırılma nedeniyle, günaşırı verilen suyun kısıt süresinin uzaması, kesintiden dolayı ana borularda basıncın düşmesiyle yüksek kesimlere ve çok katlı binaların üst katlarına suyun çıkmaması vatandaşı zor durumda bıraktı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat'ın ciddi kuraklık ve su yetersizliğiyle karşı karşıya olduğunu, yağışlara bağlı olarak yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kritik seviyede olduğunu bildirdi. Belediyenin yeni kuyular açtığını, altyapı çalışmaları yaptığını ancak bunların yeterli olmadığını ve baraj hattındaki teknik arıza nedeniyle geçici su sıkıntısı yaşandığını söylüyen Arslan, şöyle konuştu:

"Maalesef Yozgatımız kuraklığın kıskacında. Bugün sıkıntılı bir durumdayız. Hemşehrilerimizin çok büyük bir çoğunluğu bizi anlayışla karşılıyor ama bir kısmı da bu konuyu istismar etmek istiyor ama burada istismar edecek hiçbir durum yok. Çünkü Yozgat ciddi manada su fakiri. Bu yıllardır tartışılan bir konu. Biz bunu çözmek için ciddi bir gayret içerisindeyiz. Geçtiğimiz şubat ayında, tam bir yıl önce şubat ayında Yozgatlı hemşehrilerimizi uyarmışız ve birtakım çalışmalar başlattık. Devlet Su İşleri ve İller Bankası ile birlikte de çalışmalar yapıyoruz. Yozgat'a yeni su kaynakları ilave etmek için diyoruz. Bir taraftan mevcut kaynaklarımızı ıslah ederken bir taraftan da 20'nin üzerinde kuyu açtık. ve bu açtığımız kuyuların da susuzluğa bir miktar katkısı oldu. Geldiğimiz noktada yağışların gecikmesi sebebiyle sıkıntılı bir durum oluştu. Şimdi yağışlar başladı. Kısmen rahatlayacağız. Ama hemşerilerimizin gene de su kullanımı noktasında son derece tasarruflu olması lazım. Su, Yozgat'ta petrol gibi kıymetli bir konu.

"Hemşehrilerimizin mutlaka suyu tasarruflu kullanması lazım"

En son yaşadığımız ve halkımızda ciddi rahatsızlık oluşturan ve biraz da sabırları zorlayan konu ise şudur; barajın içerisinden şehre su aldığımız ana boru, 140'lık boru dediğimiz büyük boru su seviyesinin aşırı derecede düşmesi sebebiyle yavaş yavaş aşağıya eğilmek suretiyle suyla birlikte bir kırılma oluştu. Kırılma oluşunca da biz Yozgat'a yeteri kadar su veremedik. 3-4 gündür çok yoğun bir çalışmayla tekrar yeni bir hat çekmek suretiyle suyu vermeye çalışıyoruz. Bugün olmazsa yarın akşama kadar bu çalışmalarımızı tamamlamış olacağız ve Yozgat'a yeteri kadar su vereceğiz. Ben gene aynı şeyi söylüyorum. Biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz. Yeni kuyular açtık. Yağışlar az çok imdadımıza yetişti. Hemşehrilerimizin mutlaka tasarruflu su kullanması lazım. En azından bugünkü kullandıkları suyu yarıya düşürmeleri lazım ki 6 aylık suyumuzu bir sene, bir senelik suyumuzu 2 sene kullanabilelim."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kazım Arslan, Belediye, Yozgat, Yerel, Son Dakika

