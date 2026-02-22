Yozgat'ta Tarihi Cami Yeniden İbadete Açıldı

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta Hanefi ve Caferi inanç mensuplarının birlikte yaşadığı Tekke Yenicesi Köyü'nde bulunan, duvarları kalemişi hat ve motiflerle süslenmiş tarihi cami yıllara meydan okuyor. Restore edildikten sonra 2019 yılında yeniden ibadete açılan tarihi cami, köy halkı tarafından her hafta cuma, ramazan ayında teravih ve bayram günlerinde ibadet amaçlı kullanılıyor. Camiyi ziyaret edip, incelemek için ise çevre illerden özellikle akademisyen ve öğrenciler köye geliyor.

Yozgat merkeze bağlı Tekke Yenicesi Köyü'ndeki taş yapılı tarihi caminin Ağustos 2017'de başlanılan restore çalışmaları, Nisan 2019'da tamamlanmıştı.

Alevi ve Sünni vatandaşların ortak ibaret ettiği nadir ibadethanelerden olan Tekke Yenicesi Köyü Camisi'nin restoresi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırıldı. Cami içerisinde yer alan motifler ve çiçeklerin kökboyası ile boyandığı aktarıldı. Cami iç duvarlarında yer alan motif ve yazılar, Esma-ül Hüsna Allah'ın 99 ismi, alt kısımlarda motifler ve çiçeklerden oluşan hat sanatları yer alıyor.

Cuma günleri, teravih, bayram namazlarının kılınıp, özel günlerde de ibadet edilen tarihi yapı ile ilgili herhangi bir kitabe veya yazılı metin bulunmuyor. Bu nedenle caminin hangi tarihte ve kim tarafından yapıldığı bilinmiyor. Eserin 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında inşa edildiği tahmin ediliyor.

Köy sakinlerinden Mehmet Karabulut, "O zamanki hesaptan söylerlerdi. Buraya iki kişi geldi. Gamberler'den Himdev'den dedeleri gelmiş, dedelerinin dedeleri. Bir iki ev yapmışlar, öylece kalmış. Aradan bir sene mi, bir yıl mi geçmiş? Ondan sonra akın yapmışlar. 3-5 ev olunca burası yeni bir yer oldu demişler, Tekke Yenicesi koymuşlar adını" dedi.

Köy sakini 76 yaşındaki Ali Çakır da, "Benim babam 327'li (1908 doğumlu) söylerdi, 'Bizim dedemizden, ebemizden kalma, biz bile bilmiyoruz' derdi. Biz de hiç bilmiyoruz. Babam öyle söylerdi. Büyüklerimiz tarihe kalmış eser derlerdi" ifadelerini kullandı.