Yozgat'ta Toplu Taşıma Ücretleri Zamlandı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta şehir içi yolcu taşıma ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseltildi.

Yozgat'ta şehir içi toplu taşıma hizmeti veren Bozok Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi, belediye başkanlığına verdiği dilekçede geçen yıl zam aldıkları dönemdeki girdi maliyetlerindeki artışlar konusunda ayrıntılı bilgi verdi. Geçen yıl asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu, çalışan şoföre 32 bin lira ücret ödediklerini aktaran kooperatif yönetimi, bu yıl asgari ücretin 28 bin 75 lira yükselmesi nedeniyle şoföre 40 bin lira maaş ödediklerini bildirdi. Personelin sigorta priminlerinin de 6 bin liradan 9 bin liraya çıktığı vurgulanan dilekçede, diğer girdiler şöyle sıralandı:

"Mazot 40 ile 50 liradan, 61 liraya yükseldi, her geçen gün artarak devam ediyor. Lastik fiyatları 8 bin 500 liradan 12 bin liraya, akü 7 bin 500 liradan 12 bin 500 liraya, MTV 2 bin 100 liradan 3 bin 250 liraya, otobüs sigortası 25 bin liradan 40 bin liraya, araç muayene ücreti 3 bin 544 liradan 4 bin 446 liraya, muhasebe ücreti 2 bin liradan 3 bin 500 liraya, defter tasdik ücreti 8 bin 500 liradan 18 bin liraya yükseldi. Sanayide işçilik ücretleri yüzde 50, yedek parça ücretleri yüzde 40 arttı. Vergisel artış yeniden değerlendirme ile yüzde 25,49 olarak yükseltildi."

Dolmuşçu Davut Kirazcı da zam istediklerini belirterek, bunun ertelenmesinin zarar etmelerine neden olacağını anlattı.

Yozgat Belediye Meclisi yaptığı değerlendirme sonucunda bir yıl boyunca yeni bir zam talebinde bulunulmaması şartı ile toplu taşıma ücretlerini artırdı. Buna göre, Halk Kart kullanan yolcular için ücret 25 liradan 30 liraya çıkarıldı. Kart kullanmayan yolcuların ödediği ücret 32 liralık ücret 35 lira, 20 lira olan öğrenci taşıma ücreti ise 25 lira olarak belirlendi.