Yozgat'ta Toplu Taşıma Ücretleri Zamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yozgat'ta Toplu Taşıma Ücretleri Zamlandı

05.02.2026 10:20  Güncelleme: 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta şehir içi yolcu taşıma ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseltildi. Girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle yapılan zammın gerekçeleri açıklandı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta şehir içi yolcu taşıma ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseltildi.

Yozgat'ta şehir içi toplu taşıma hizmeti veren Bozok Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi, belediye başkanlığına verdiği dilekçede geçen yıl zam aldıkları dönemdeki girdi maliyetlerindeki artışlar konusunda ayrıntılı bilgi verdi. Geçen yıl asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu, çalışan şoföre 32 bin lira ücret ödediklerini aktaran kooperatif yönetimi, bu yıl asgari ücretin 28 bin 75 lira yükselmesi nedeniyle şoföre 40 bin lira maaş ödediklerini bildirdi. Personelin sigorta priminlerinin de 6 bin liradan 9 bin liraya çıktığı vurgulanan dilekçede, diğer girdiler şöyle sıralandı:

"Mazot 40 ile 50 liradan, 61 liraya yükseldi, her geçen gün artarak devam ediyor. Lastik fiyatları 8 bin 500 liradan 12 bin liraya, akü 7 bin 500 liradan 12 bin 500 liraya, MTV 2 bin 100 liradan 3 bin 250 liraya, otobüs sigortası 25 bin liradan 40 bin liraya, araç muayene ücreti 3 bin 544 liradan 4 bin 446 liraya, muhasebe ücreti 2 bin liradan 3 bin 500 liraya, defter tasdik ücreti 8 bin 500 liradan 18 bin liraya yükseldi. Sanayide işçilik ücretleri yüzde 50, yedek parça ücretleri yüzde 40 arttı. Vergisel artış yeniden değerlendirme ile yüzde 25,49 olarak yükseltildi."

Dolmuşçu Davut Kirazcı da zam istediklerini belirterek, bunun ertelenmesinin zarar etmelerine neden olacağını anlattı.

Yozgat Belediye Meclisi yaptığı değerlendirme sonucunda bir yıl boyunca yeni bir zam talebinde bulunulmaması şartı ile toplu taşıma ücretlerini artırdı. Buna göre, Halk Kart kullanan yolcular için ücret 25 liradan 30 liraya çıkarıldı. Kart kullanmayan yolcuların ödediği ücret 32 liralık ücret 35 lira, 20 lira olan öğrenci taşıma ücreti ise 25 lira olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yozgat, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Toplu Taşıma Ücretleri Zamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
09:07
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Gülben Ergen’e sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:22:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Toplu Taşıma Ücretleri Zamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.