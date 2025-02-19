Yozgat'ta Ücretsiz Arabaşı Çorbası İkramı

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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta Cumhuriyet Alanı'na kurulan stantta vatandaşlara sıcak arabaşı çorbası ikram edildi. Vatandaşlar ücretsiz çorbadan alabilmek için kuyruk oluşturdu.

Akşam yağan kar yağışının ardından okulların tatil edildiği Yozgat'ta, Turizm, Otelcilik Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan arabaşı çorbası, Cumhuriyet Alanı'nda kurulan stantta vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar, ikram olan arabaşı çorbasından alabilmek için kuyruğa girdi.

Çorba dağıtımına katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "İlimiz merkezinde, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda bu güzelliğimizi, bu özelliğimizi hem güne taşımak hem de insanımızla paylaşmak istedik" dedi.