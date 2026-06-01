Yozgat'ta Rafting Sporuna Yoğun İlgi… "Günlük Yaklaşık 150 İla 200 Kişi Bu Hizmetten Yararlanıyor"

Yozgat'ta Çekerek Irmağı üzerinde 2022 yılında kurulan yapay rafting parkuru, havaların ısınmasıyla birlikte doğa ve macera tutkunlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Parkurda görev yapan antrenör Kazım Akkan, "Günlük yaklaşık 150 ila 200 kişi bu hizmetten yararlanıyor" dedi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 2022'de hizmete açılan rafting parkuru, dünyada "Mükemmeliyet Merkezi" sertifikasına sahip ikinci tesis olma unvanına sahip bulunuyor. Parkurda bir araya gelen doğaseverler, sıcak havada rafting yaparak hem serinliyor hem de profesyonel eğitmenler eşliğinde adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Rafting sporuna ilgi bölgede her geçen gün artıyor. Tokat, Çorum, Amasya, Sivas ve yurt dışından çok sayıda doğa tutkunu ilçeye gelip, önce profesyonel eğitimcilerden bilgi ediniyor, sonrasında da yine antrenör ve sporcularla birlikte botlara binip, 2 kilometre uzunluğundaki parkurda adrenalin yaşıyorlar.

"TÜRKİYE'NİN EN UZUN YAPAY PARKURLARINDAN BİRİSİ"

Çekerek Belediyesi'nin rafting sporcusu KAzım Akkan, parkurda eğitmen olarak görev yapıyor. Akkan, "Parkurumuz 2 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 15-20 dakika içinde turlarımız tamamlanıyor. Burada sporcu arkadaşlarım, hocalarımızla birlikte insanlarımıza, vatandaşlarımıza bir hizmet veriyoruz. Günlük yaklaşık 150 ila 200 kişi bu hizmetten yararlanıyor. Parkurumuz Türkiye'nin en uzun yapay parkurlarından bir tanesi. Aynı zamanda yarışlarda, spor yarışlarında kendisini kullanmaktayız. Havaların ısınmasıyla birlikte turlarımıza olan talep arttı. Bu talepten memnunuz. Vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.