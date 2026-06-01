Yozgat'ta Rafting Sporuna Yoğun İlgi… "Günlük Yaklaşık 150 İla 200 Kişi Bu Hizmetten Yararlanıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta Rafting Sporuna Yoğun İlgi… "Günlük Yaklaşık 150 İla 200 Kişi Bu Hizmetten Yararlanıyor"

01.06.2026 12:33  Güncelleme: 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 2022'de kurulan yapay rafting parkuru, havaların ısınmasıyla günlük 150-200 ziyaretçiyi ağırlıyor. Dünyada 'Mükemmeliyet Merkezi' sertifikalı ikinci tesis olan parkur, adrenalin dolu anlar sunuyor.

(YOZGAT) -Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Yozgat'ta Çekerek Irmağı üzerinde 2022 yılında kurulan yapay rafting parkuru, havaların ısınmasıyla birlikte doğa ve macera tutkunlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Parkurda görev yapan antrenör Kazım Akkan, "Günlük yaklaşık 150 ila 200 kişi bu hizmetten yararlanıyor" dedi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 2022'de hizmete açılan rafting parkuru, dünyada "Mükemmeliyet Merkezi" sertifikasına sahip ikinci tesis olma unvanına sahip bulunuyor. Parkurda bir araya gelen doğaseverler, sıcak havada rafting yaparak hem serinliyor hem de profesyonel eğitmenler eşliğinde adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Rafting sporuna ilgi bölgede her geçen gün artıyor. Tokat, Çorum, Amasya, Sivas ve yurt dışından çok sayıda doğa tutkunu ilçeye gelip, önce profesyonel eğitimcilerden bilgi ediniyor, sonrasında da yine antrenör ve sporcularla birlikte botlara binip, 2 kilometre uzunluğundaki parkurda adrenalin yaşıyorlar.

"TÜRKİYE'NİN EN UZUN YAPAY PARKURLARINDAN BİRİSİ"

Çekerek Belediyesi'nin rafting sporcusu KAzım Akkan, parkurda eğitmen olarak görev yapıyor. Akkan, "Parkurumuz 2 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 15-20 dakika içinde turlarımız tamamlanıyor. Burada sporcu arkadaşlarım, hocalarımızla birlikte insanlarımıza, vatandaşlarımıza bir hizmet veriyoruz. Günlük yaklaşık 150 ila 200 kişi bu hizmetten yararlanıyor. Parkurumuz Türkiye'nin en uzun yapay parkurlarından bir tanesi. Aynı zamanda yarışlarda, spor yarışlarında kendisini kullanmaktayız. Havaların ısınmasıyla birlikte turlarımıza olan talep arttı. Bu talepten memnunuz. Vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çekerek, Turizm, Yozgat, Yerel, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Rafting Sporuna Yoğun İlgi… 'Günlük Yaklaşık 150 İla 200 Kişi Bu Hizmetten Yararlanıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Florentino Perez’den beklenen Mourinho açıklaması geldi Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi
Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

13:59
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 14:10:55. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Rafting Sporuna Yoğun İlgi… "Günlük Yaklaşık 150 İla 200 Kişi Bu Hizmetten Yararlanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.