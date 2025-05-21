Yozgat'taki Roma Hamamı'na Ziyaretçi Akını - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'taki Roma Hamamı'na Ziyaretçi Akını

21.05.2025 14:10  Güncelleme: 14:17
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 2000 yıllık Roma Hamamı, yapılan çevre düzenlemeleriyle ziyaretçi sayısını artırıyor. Öğrenciler hamam kalıntılarını keşfederken, tarihi yapının turizm potansiyeli de vurgulanıyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan, "Kral Kızı" adıyla da bilinen Roma Hamamı'nın ziyaretçileri her geçen gün artıyor. Kalıntılarının bulunduğu alanda yapılan düzenleme çalışmalarının ardından geçen yıl ziyaretçilere açılan Roma Hamamı'nı gezen üniversite öğrencileri, dünyada sadece iki tane olan hamam kalıntılarına hayran kaldıklarını söyledi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Roma mimarisinin Anadolu'da korunmuş eşsiz termal yapısı olma özelliğiyle dikkat çeken 2 bin yıllık Roma Hamamı'nın çevre düzenleme çalışmalarının ilk etabı geçen yıl tamamlandı. Kafe, hediyelik eşya bölümü, yürüyüş yolu çalışmaları ile yılın her ayında ziyaretçi ağırlamaya başlayan tarihi Roma Hamamı'nın yer aldığı ilçe merkezindeki binaların da tarihi dokuya uygun hale getirileceği bildirildi.

Mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal suyuyla öne çıkan tarihi hamamda, yaklaşık iki yıldır kesik olan termal su da tekrar havuza verildi. Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul edilen "Basilica Therma" adıyla da bilinen Roma Hamamı kalıntılarını gezenler hayranlıklarını gizleyemiyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde eğitim gören Türkmenistanlı öğrenci Oguljan Gylyjova, "Buraya ilk defa geliyorum. Çok beğendim, çok güzel bir yer. Tarihi yerleri gezmeyi çok seviyorum. Bölümümüz de sanat tarihi olduğu için böyle sanatlı, tarihli yerler görmek, gezmek çok güzel benim açımdan" dedi.

Aynı bölümde 2. sınıf öğrencisi olan Bartınlı Tuncer Özmen de "Dünyada böyle hamam iki tane var. Bize de buraya gelip, görmek nasip oldu. Biz memnunuz, herkesi de bekleriz" diye konuşurken, ziyaretçilerden Hilal Baş ise herkese, çok beğendiği Roma Hamamı'nı görmeyi tavsiye etti.

"Yozgat'ın Turizm potansiyeli açısından büyük önem arz ettiğini düşünüyorum"

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kutlu da tarihi hamam kalıntılarının önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Yozgat'ın en önemli tarihi değerlerinden biri Roma Hamamı. 'Kral Kızı Hamamı' diye de geçiyor bu hamam. Bu hamamın Anadolu'daki hamamlardan daha özel olan yönü cephe düzenlemesinin büyük ölçüde korunmuş olması. Bundan dolayı UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştı. Bunun kalıcı olarak, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için bir çalışma yapılmakta. Valilik ve İl Kültür Müdürlüğünün yoğun çabaları var. Biz de bugün öğrencilerimizle birlikte, sanat tarihi bölümü öğrencilerimizle birlikte hem bu tarihi yapıyı görelim hem yerinde gördüğümüz eserler nasıl yorumlanır, nasıl bir değeri olabilir, tarihi açıdan, kültürel açıdan bunun üzerine bir yerinde inceleme yapma maksadıyla buraya geldik. Ben ilk defa geliyorum buraya, fakat Yozgat'ın turizm potansiyeli açısından büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Burada olan insanlar da bu yapıları görüyorlar belki ama nasıl olduğunu, ne olduğunu anlamaları için uzman gözünden veya bilgisinden yararlanmaları gerekiyor. O açıdan hem Sarıkaya hem Yozgat için ve hem de bizim gibi Bozok Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü için güzel bir etkinlik. Öğrencilerimle güzel bir bahar gününde Sarıkaya ilçesinde olmaktan ve bu tarihi yapıyı burada solumaktan, burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

"Bina dokuları da bu kültür eserine, bu tarihi esere uygun bir hale getirilecek"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da tarihi yapıyı çevreleyen yapıların da tarihi dokuya uygun hale getirilmesi için çalışma yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 8 yıl boyunca kazıyla yol aldı. Daha sonrasında bir o kadar da restorasyon çalışmaları devam etti ve dünyadaki iki örnekten birisi olarak Sarıkaya ilçemizde Yozgat'ta mahkem bir şekilde artık gelmek isteyenin, görmek isteyenin, merak edenin hizmetine açılmış bir vaziyette. Bu alanın etrafındaki çalışmaları da kıymetli belediye başkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yürütüyor. İnşallah ilerleyen yıllarda bu civar bina dokuları da bu kültür eserine, bu tarihi esere uygun hale getirilecek. Sarıkayamızın hep beraber çevresinin, çehresinin değişmiş olduğunu göreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'taki Roma Hamamı'na Ziyaretçi Akını - Son Dakika

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