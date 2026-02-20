Yozgat ve Kırşehir'de Yağmurun Neden Olduğu Selin Zararları Tespit Ediliyor - Son Dakika
Yozgat ve Kırşehir'de Yağmurun Neden Olduğu Selin Zararları Tespit Ediliyor

20.02.2026 16:19  Güncelleme: 17:21
Yozgat’ta uzun süredir yaşanılan kuraklık sonrasın düşen yağışlar, bazı bölgelerde tarım alanlarına zarar verirken, Saraykent ilçesinde dere üzerindeki köprüyü yıktı, altyapıya zarar verdi. Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde ise meydana gelen afet sonucu çadır çöktü, 9 adet küçükbaş hayvanı telef oldu. Sel sularının verdiği zararların tespiti devam ediyor.

(YOZGAT)-Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Yozgat'ta uzun süredir yaşanılan kuraklık sonrasın düşen yağışlar, bazı bölgelerde tarım alanlarına zarar verirken, Saraykent ilçesinde dere üzerindeki köprüyü uçurdu, altyapıya zarar verdi. Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde ise meydana gelen afet sonucu çadır çöktü, 9 adet küçükbaş hayvanı telef oldu. Sel sularının verdiği zararların tespiti devam ediyor.

Yozgat'ta önceki gün yağan yağmurla birlikte oluşan sel sularının verdiği zararlar tespit edilerek, yaraların sarılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Yozgat'ın Saraykent ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle dereler taştı, özellikle Sarayözü Mahallemizde artan su debisine dayanamayan köprüler yıkıldı. İlçedeki altyapı zarar gördü, şebeke suyu kesildi. Belediye ekipleri şebekedeki arızayı bulmaya çalışırken, selin neden olduğu zararlar tespit edilmeye çalışılıyor. Yozgat'ın Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde de yağışlar nedeniyle birçok ekili alanın sular altında kaldığı kaydedildi.

Saraykent ilçesi Sarayözü mahallesi sakinlerinden İbrahim Taş, "Afet oldu, köprüyü aldı götürdü. Susuz kaldık. Telefonsuz kaldık. Çocuklar mağdur oldu. Okula gidemiyor. O sebepten dolayı şu anda mağduruz, Aziz mübarek günü. Aşağı yukarı 7-8 hane var burada oturan. Suyumuz bile akmıyor" dedi.

Aynı mahalle sakinlerinden Yusuf Şahan da, "Gün boyunca yağmur yağdı, çok şiddetli yağdı. Ondan sonra saat 18.00-19.00 gibi de su çoğalınca köprü almayınca taştı gitti. Sonuçta aldık, götürdük köprüyü. Suyumuz da kesildi, terkos suyumuz da kesildi. Ondan sonra biz o yandan geçemiyoruz. Sabah okula giden çocuklar çok zorluklar çekiyor. Bayağı yol yürüyüp de gidiyor" diye konuştu.

"15-20 yıldır böyle bir şey görülmemişti"

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, yaşanan sel felaketinde can kaybının olmaması ile teselli bulduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kaymakamımızla, Devlet Su İşleri Müdürümüzle beraber olay yerindeydik. Orada köprümüz uçtu. Sarayözü'nün dışında Saray Mahallesi'nde de bazı sıkıntılarımız vardı. Kısmen gidermeye çalıştık. Fakat oraların tekrar revizyon edilmesi gerekiyor. Bir hayli ihbar aldık. Vatandaşın mağduriyeti söz konusu. Sayın Valimiz dün kendileriyle görüştük. Sağ olsun bizden bilgi aldı. Kendisini bilgilendirdik. Olaya her zaman duruma müdahil oldu. 15-20 yıldır böyle bir şey görülmemişti. Şu anda büyük bir felaketten kurtulduk. Bizi sevindiren tarafı can kaybının olmayışı. Bu maddi hasarlı bir afet oldu. Onun da üstesinden Allah'ın izniyle bizler, devletimiz bu işin üstesinden geleceğine inanıyoruz. İçme suyumuzun kaçağını tespit edemiyoruz. Çünkü her yerden bir büyük bir su akıntısı, hala kesilmedi. Arızamızı bulamıyoruz. Sarıkaya belediyemizden bir cihaz getirtirdik. Şimdi onunla çalışma yapacağız. Tespit etme şansımız sıfır. Gördüğümüz gibi dereler, aşağı yukarı 15-20 yılda böyle bir şey gördü."

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde etkili olan yağış Çiçekli Köyü'nde besi çadırının çökmesine neden oldu. Çöken çadırın altında kalan koyunlardan 9'u telef oldu. Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Murat Bektaş, Çayır ve Mera Şube Müdürü Furkan Kabartan, Çiçekdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Çetin, teknik personel ile birlikte besici ziyaret edilerek, hasar tespiti yapıldı.

Kaynak: ANKA

