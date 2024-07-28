YRP Genel Başkan Yardımcısı: Urfa Büyükşehir Belediyesi en borçlu belediyelerden biri

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ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, "Urfa Büyükşehir Belediyesi gerçek anlamda şu an en borçlu belediyeler içinde. Yerel seçimlerden evvel malum iktidar oy almak ve iktidarı kazanmak için korkunç derecede işçi alımları yaptı" dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, Erzurum'da düzenlediği basın toplantısında Erzurum ve ülke gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Selçuk Geyveli, AKP iktidarının belediyelerin SGK borçlarını tahsili çalışmaları konusunda, "Muhalefete geçen belediyeler kimde olursa olsun, onların hizmet etmesini engellemek adına iktidarın belediyelere, dolayısıyla onların hizmetleri halka olacağı için halka yaptıkları bir baskı olarak görüyoruz ve bunu doğru bulmuyoruz" dedi.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Gevyeli, son seçimlerde AKP'den 64 belediye devraldıklarını belirterek, "Hepsi de çok borçlu belediyeler. Örneğin, Urfa Büyükşehir Belediyesi gerçek anlamda şu an en borçlu belediyeler içinde. Yerel seçimlerden evvel malum iktidar oy almak ve iktidarı kazanmak için korkunç derecede işçi alımları yaptı. Çok borçlu belediyeler bıraktığı yetmiyor gibi bu noktada şu an bu borçların üzerine de devletin gücüyle beraber 'Ben geleceğim ve sizin elinizi kolunuzu bağlayacağım' diyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Anadolu'nun dört bir köşesinden 64 belediye çıkardık"

Kamuoyunda yapılan anketlerle ilgili de açıklama yapan Geyveli, YRP'nin yeni bir parti olmadığını anlatarak, "Parti olarak bizim köklerimiz 14 asır öncesinden geliyor. Bizim yapraklarımızı döktüler, dallarımızı kırdılar, gövdemizi biçtiler ama o kökleri söküp atamadılar. Dolayısıyla bu kökler, 780 bin kilometrekarede yeşeriyor ve onun sonucu olarak Anadolu'nun dört bir köşesinden 7 coğrafi bölgeden 64 tane belediye çıkararak seçimin aslında birinci partisi olduk. 14 Mayıs seçimlerine baktığımız vakit de yine orada birinci parti olarak çıktık. Neyi kastediyorum? Seçimler yapılmadan dedik ki 'Bu seçimin birinci galibi biziz. İkinciyi de bu devleti kim yönetecekse onu da biz belirleriz' dedik ve Elhamdülillah bunu da başardık" diye konuştu.