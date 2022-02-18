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YTB, Hanau saldırısı kurbanı Gökhan Gültekin için kütüphane açtı - Son Dakika

YTB, Hanau saldırısı kurbanı Gökhan Gültekin için kütüphane açtı

18.02.2022 12:09
YTB, Hanau saldırısı kurbanı Gökhan Gültekin için kütüphane açtı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya'nın Hanau kentinde iki yıl önce ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Gökhan Gültekin adına, memleketi Ağrı'da "Şehit Gökhan Gültekin Kütüphanesi" açtı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya'nın Hanau kentinde iki yıl önce ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Gökhan Gültekin adına, memleketi Ağrı'da "Şehit Gökhan Gültekin Kütüphanesi" açtı.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Gökhan Gültekin adına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından memleketi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Tahir beldesindeki Türk Telekom İlk ve Ortaokulunda "Şehit Gökhan Gültekin Kütüphanesi" açıldı. Gültekin'in vefat yıl dönümü dolayısıyla beldedeki mezarlıkta, YTB öncülüğünde anma programı da düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından YTB Başkanı Abdullah Eren ve beraberindekiler, Gültekin'in mezarı başında dua etti.

Hanau terör saldırısını unutturmayacağız

Kütüphanenin açılış programında konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, saldırı sonrası Almanya'nın Hanau kentine giderek orada büyük bir yürüyüş yaptıklarını hatırlattı. Hanau'da gerçekleşen terör saldırısını unutturmamak için farkındalık kampanyaları düzenlediklerini belirten Eren, "Orada hem Türk hem de Alman toplumunun katılımıyla tepki yürüyüşleri düzenlendi. Büyük bir cenaze töreni tertip edildi. Cenazeleri alıp gelmiştik ve ben o zaman Çorum'daki cenazeye katılmıştım. Sayın Cumhurbaşkanımız ile aileleri görüştürdük ve kendisi bizzat taziyelerini iletmişti. O günden bu yana bu olay unutulmasın diye bir farkındalık kampanyası çalışması içerisindeyiz. Her seneyi devriyesinde farklı etkinlikler düzenliyoruz." diye konuştu.

Almanya'ya giden Türk vatandaşlarının büyük başarı hikayeleri yazdığına dikkat çeken Eren, YTB olarak Avrupa'da yaşayan vatandaşlar için farklı projeler yürüterek çeşitli desteklerde bulunduklarını anlattı. YTB olarak da Gökhan Gültekin'in adını yaşatmaya çalıştıklarını kaydeden Eren, "Gökhan Gültekin kardeşimiz burada ve ata topraklarında yatıyor. Mezarını ziyaret ettik ve Fatiha okuduk. Okul kütüphanesine Gökhan Gültekin adını verdik. YTB olarak da Gökhan'ın adını burada yaşatmak istiyoruz. Kütüphanemizin resmi açılışını yaptık ve buradaki öğrenciler de Gökhan ağabeylerinin ismini unutmayacaktır. Kütüphaneye her geldiklerinde onun adını görecekler." dedi. - AĞRI

YTB, Hanau saldırısı kurbanı Gökhan Gültekin için kütüphane açtı
YTB, Hanau saldırısı kurbanı Gökhan Gültekin için kütüphane açtı
YTB, Hanau saldırısı kurbanı Gökhan Gültekin için kütüphane açtı
YTB, Hanau saldırısı kurbanı Gökhan Gültekin için kütüphane açtı
YTB, Hanau saldırısı kurbanı Gökhan Gültekin için kütüphane açtı
YTB, Hanau saldırısı kurbanı Gökhan Gültekin için kütüphane açtı

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Almanya, Şehit, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel YTB, Hanau saldırısı kurbanı Gökhan Gültekin için kütüphane açtı - Son Dakika


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