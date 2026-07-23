YTÜ\'de Finansal Okuryazarlık Dersi

YILDIZ Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile iş birliğinde hazırlanan 'Finansal Okuryazarlık, Finans Diplomasisi ve Güvenlik' dersi kapsamında, küresel riskler finans diplomasisiyle analiz ediliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; SPK Başkanlık Danışmanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Buket Salkım tarafından yürütülen 'Finansal Okuryazarlık, Finans Diplomasisi ve Güvenlik' dersi kapsamında hazırlanan dönem projeleri, küresel finans, jeopolitik riskler ve ulusal güvenlik ekseninde ortaya koyduğu disiplinler arası yaklaşımla dikkat çekiyor. Akademik bilgi ile uygulamayı buluşturan çalışmalar, finans diplomasisi alanında uluslararası standartlarda öncü örnekler sunuyor.

Finansal Okuryazarlık, Finans Diplomasisi ve Güvenlik dersi; finansal sistemlerin uluslararası ilişkiler, jeopolitik ve güvenlik eksenindeki dönüşümünü ele alıyor. Ders sayesinde öğrencilere; ekonomik yaptırımların küresel etkileri, rezerv para sisteminin işleyişi, finansal altyapıların jeopolitik önemi, veri istihbaratı ve finansal veri analitiğinin stratejik değeri, asimetrik enformasyonun ekonomik egemenlik üzerindeki etkileri ve küresel finansal mimarinin dönüşümü güncel örnekler üzerinden aktarılıyor. Ders kapsamında her hafta ele alınan konuya uygun olarak, kamu kurumlarının alanında uzman üst düzey yöneticileri, deneyimli bürokratlar ve sektör profesyonelleri derse konuk edilirken; bilgi birikimleri, uygulama deneyimleri ve sektörel perspektifler öğrencilerle paylaşılıyor.