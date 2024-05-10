YTÜ Rektörlüğü ve akademisyenleri Gazze\'ye destek için yürüdü

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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörlüğü ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik aylardır devam eden saldırılarını kınamak ve Filistin halkına desteğini göstermek için sessiz bir yürüyüş düzenledi.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın öncülüğünde düzenlenen ve tüm fakültelerdeki akademisyenlerin cübbeleriyle katıldığı yürüyüş, Rektörlük binası önünden başladı.

Bilgelik Yolu'nda Yürüyüş

Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına karşı durmak isteyen akademisyenler, YTÜ'de bilgiye ve bilime verilen önemin göstergesi olan 'Bilgelik Yolu'nda emin adımlarla ilerledi. Yürüyüş sırasında Filistin'de şehit olan akademisyenler ve üniversite öğrencilerini temsilen cübbeler giyildi. - İSTANBUL