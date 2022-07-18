Yücel Arzen, performansıyla vatandaşlardan tam not aldı - Son Dakika
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Yücel Arzen, performansıyla vatandaşlardan tam not aldı

18.07.2022 12:24
Yücel Arzen, performansıyla vatandaşlardan tam not aldı

Başiskele Belediyesi'nin "Bu Yaz Sahile Gel-2022" etkinlikleri Yücel Arzen konseri ile devam etti.

Başiskele Belediyesi'nin "Bu Yaz Sahile Gel-2022" etkinlikleri Yücel Arzen konseri ile devam etti.

Yaz boyunca vatandaşlara eğlenceli etkinlik takvimi hazırlayan Başiskele Belediyesi, sahilde kurulan sahnede birbirinden değerli ses sanatçılarını Başiskeleliler ile buluşturuyor. Başiskele sahilinde sahneye çıkan ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de katıldı.

Birbirinden güzel eserlerin müzikseverlerin beğenisine sunulduğu konser büyük beğeni ve ilgiyle izlendi. Yücel Arzen, vatandaşlardan da tam not aldı. Program sonunda sahneye çıkan Yasin Özlü, Yücel Arzen ve ekibini tebrik ederek, çiçek takdim etti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Yücel Arzen, Başiskele, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yücel Arzen, performansıyla vatandaşlardan tam not aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yücel Arzen, performansıyla vatandaşlardan tam not aldı - Son Dakika
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