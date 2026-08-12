Yüksek Binaların Yıkımına Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Yüksek Binaların Yıkımına Yeni Düzenleme

Yüksek Binaların Yıkımına Yeni Düzenleme
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Bakanlık, 18.5 metreyi aşan yapılar için yıkım kurallarını güncelledi, güvenlik önlemleri artırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle yüksek yapıların yıkımına ilişkin yeni kurallar getirdi. Fenni mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği sınırı 21,50 metreden 18,50 metreye düşürüldü. Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek yıkımlarda yapının yıkılma davranışı ile patlatmanın çevredeki yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin önceden hesaplanması zorunluluğu getirilirken, ayrıca yıkım alanlarında perdeleme sistemleri, örtülü yollar, koruma fanları gibi güvenlik önlemleri alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik," 12 Ağustos 2026 tarihinde 33338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik güncellenerek, "Yüksek Yapıların Yıkımına İlişkin Özel Kurallar" başlıklı yeni bir bölüm eklendi. Böylece yüksek yapıların emniyetli, kontrollü ve ekonomik şekilde yıkılmasına yönelik teknik ve idari esaslar ayrıntılı biçimde tanımlanırken, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut hükümlerde de değişiklikler yapıldı.

"Yüksek yapıların yıkımına ilişkin teknik esaslar belirlendi"

Yüksek yapıların yıkımına ilişkin özel kurallar ilk kez düzenlendi. Yeni düzenleme kapsamında bina yüksekliği 21,50 metreden veya yapı yüksekliği 30,50 metreden fazla olan binalar "yüksek yapı" olarak tanımlandı. Yönetmelik değişikliğiyle yüksek yapılarda kullanılabilecek yıkım tekniklerinin uygulanma şartları, uygulanacak yıkım yöntemine göre hazırlanacak yıkım planlarının kapsamı, makine ile gerçekleştirilecek yıkımlarda izlenecek aşamalar, patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımlarda hesap ve modelleme esasları belirlenerek, yıkım çalışmalarında görev alacak uzman personelde aranacak nitelikler yeniden düzenlendi.

"Fenni mesuliyet için bina yüksekliği sınırı 18,50 metreye indirildi"

Yönetmelik değişikliğiyle fenni mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği sınırı 21,50 metreden 18,50 metreye düşürüldü. Bunun yanında, yapının bulunduğu alanın özellikleri ile çevresel riskler dikkate alınarak 18,50 metrenin altındaki yapılarda da ilgili idare tarafından fenni mesul görevlendirilmesi istenebilecek. Yıkım ruhsatının geçerlilik süresinin risk durumu veya mücbir sebeplerin varlığı halinde ilgili idarenin uygun görmesi şartıyla 3 aya kadar uzatılabilmesine de imkan sağlandı.

"Patlayıcıyla yıkımlarda teknik hesap ve modelleme yapılacak"

Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek yıkımlarda, yapının yıkılma davranışı ile patlatmanın çevrede bulunan yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin önceden hesaplanması zorunlu tutuldu. Yıkım senaryoları ve çevresel etkiler teknik hesap ve modellemelerle ortaya konularak, yapının kendi üzerine çökmesi veya yapının belli bir yöne devrilmesi belirlenerek, raporlanacak. Hazırlanan rapor yıkım planına eklenerek, ilgili idareye sunulacak. İlgili idare tarafından uygun bulunması halinde yıkım ruhsatı düzenlenerek, patlayıcı ile yıkım yapılabilecek. Çalışmalar alanında uzman kişiler tarafından yürütülecek. Ayrıca patlayıcı ile yapılacak yıkımlarda meteorolojik şartlar dikkate alınacak, patlatma süreci ölçüm sistemleri ve görüntü kayıtlarıyla izlenerek kayıt altına alınacak.

"Yıkım sahalarında güvenlik önlemleri artırılacak"

Yeni düzenlemeyle yıkım sahalarında güvenlik tedbirleri de artırıldı. Bu kapsamda yıkımı gerçekleştiren kişilerin ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak. Yapının özellikleri, uygulanacak yıkım yöntemi ve çevresel riskler dikkate alınarak, perdeleme sistemleri, örtülü yollar, koruma fanları gibi güvenlik önlemlerinin alınması da zorunlu tutuldu.

"Yol gösterici olacak"

Yönetmelik değişikliğiyle yüksek yapıların yıkımına ilişkin planlama, projelendirme, uygulama ve denetim süreçlerinde uyulacak kuralların daha açık, uygulanabilir hale getirilmesi amaçlandı. Düzenlemenin proje müellifleri, uygulayıcılar, fenni mesuller ile yıkım ruhsatını düzenleyen idarelerin kontrol görevlileri açısından yol gösterici olması hedefleniyor. Yüksek yapıların yıkımına ilişkin hükümlerin uygulanmasında sektörün yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi amacıyla yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıllık geçiş süresi tanındı.

Kaynak: İHA

Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksek Binaların Yıkımına Yeni Düzenleme - Son Dakika

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