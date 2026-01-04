Samsun'da şehre inen çakala polis ekiplerinden şefkat eli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Samsun'da şehre inen çakala polis ekiplerinden şefkat eli

Samsun\'da şehre inen çakala polis ekiplerinden şefkat eli
04.01.2026 00:06  Güncelleme: 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un yüksek kesimlerinden inerek yiyecek bulmakta zorlanan bir çakal, Atakum ilçesinde sokakta bitkin halde bulundu. Polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından korunarak yiyecek verildi, ardından hayvan hastanesine sevk edildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan bir çakal şehre indi. Sokak ortasında bitkin halde bulunan çakalın başında polis ekipleri, yetkililer gelene kadar bekledi.

Atakum ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde sokak ortasında yerde yatan bir çakalı fark etti. Bitkin halde olduğu görülen çakalın, üşümemesi için ilk olarak çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından üzeri örtüyle kapatıldı. Aç olduğu değerlendirilen hayvana yiyecek verildi.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerince araca alınan çakal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Bitkin olan çakalın burada tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin duyarlı davranışı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Atakum, Samsun, Çakal, Polis, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da şehre inen çakala polis ekiplerinden şefkat eli - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 10:27:08. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da şehre inen çakala polis ekiplerinden şefkat eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.