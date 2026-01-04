Samsun\'da şehre inen çakala polis ekiplerinden şefkat eli

SAMSUN (İHA) – Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan bir çakal şehre indi. Sokak ortasında bitkin halde bulunan çakalın başında polis ekipleri, yetkililer gelene kadar bekledi.

Atakum ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde sokak ortasında yerde yatan bir çakalı fark etti. Bitkin halde olduğu görülen çakalın, üşümemesi için ilk olarak çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından üzeri örtüyle kapatıldı. Aç olduğu değerlendirilen hayvana yiyecek verildi.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerince araca alınan çakal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Bitkin olan çakalın burada tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin duyarlı davranışı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - SAMSUN