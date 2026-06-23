Yüksek Riskli Gebelere Ev Ziyareti - Son Dakika
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Yüksek Riskli Gebelere Ev Ziyareti

Yüksek Riskli Gebelere Ev Ziyareti
23.06.2026 08:43
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Hatay'da yüksek riskli gebelere ev ziyaretleriyle sağlık değerlendirmesi ve danışmanlık sunuluyor.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Arsuz'da yüksek riskli gebelere yönelik ev ziyaretleri kapsamında anne adaylarının sağlık durumları yerinde değerlendirilerek danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Arsuz İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli ebe Senem Çapar ve ebe Burcu Turhan tarafından yüksek riskli bir gebeye ev ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyaret sırasında gebenin sağlık durumu değerlendirilirken, gebelik sürecine ilişkin gerekli takip ve danışmanlık hizmetleri de sunuldu. Anne adayına düzenli gebelik kontrollerinin önemi, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, gebelikte görülebilecek riskli durumlar, doğuma hazırlık süreci ve yenidoğan bakımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan dijital sağlık uygulamaları tanıtılarak gebelik takibinde kullanılabilecek hizmetler hakkında bilgi verildi, gebenin soruları yanıtlandı. Gebe okulunun önemi anlatılarak anne adayının gebe okuluna katılımı konusunda yönlendirme yapıldı.

2026 yılı itibarıyla Arsuz ilçesinde toplam 316 yüksek riskli gebe ile görüşme sağlandığı ve gebelerin uygun sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması amacıyla gebe okuluna yönlendirmelerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ve Arsuz İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yüksek riskli gebelerin yakından takibi, danışmanlık hizmetleri ve ev ziyaretlerinin aralıksız devam ettiğini, anne ve bebek sağlığının korunması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. - HATAY

Kaynak: İHA

Havacılık, Sağlık, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksek Riskli Gebelere Ev Ziyareti - Son Dakika

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