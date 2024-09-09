Yozgat'ta Patates Fiyatları Düşük, Verim Yüksek - Son Dakika
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Yozgat'ta Patates Fiyatları Düşük, Verim Yüksek

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Yozgat'ta hasadı başlayan patateste yüksek verim ve kalitenin olduğunu söyleyen üreticiler, tarla satış fiyatının düşük olduğunu belirtti.

09.09.2024 02:12
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Verim ve kaliteden memnun kalan patates üreticileri, tarla satış fiyatını düşük buldu

YOZGAT - Yozgat'ta hasadı başlayan patateste bu yıl yüksek verim ve kalitenin yüzlerini güldürdüğünü söyleyen üreticiler, tarla satış fiyatını ise düşük buldu.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yer alan Kümbet Ova'da her yıl binlerce dekar alanda ekimi yapılan patatesin hasadı devam ediyor. Yozgat'ta verim ve rekoltenin yüksek olduğu patates üretiminde çiftçiler, tarladan satış fiyatının düşük olduğunu söyledi.

Aydıncık ilçesinde bu yıl 30 bin dönüm alana patates ekimi yapıldığını belirten üretici Hayrullah Karadavut, patates hasadına başladıklarını belirtti. Bu yıl patateste verim ve kalitenin iyi olduğuna değinen Karadavut, "Patates verimi bu yıl çok iyi dönümüne 1'e 7 alan çiftçilerimiz var" dedi. Karadavut, "Geçen yıl patatesin kilogramı tarlada 12-13 lira civarındaydı bu yıl ise 4-5 lira arasında ancak satılıyor" ifadelerini kullandı.

Bu yıl pazar sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Halil İbrahim Karadavut ise, "Bu yıl üretim çok, verim de çok ama pazar sıkıntılı. Pazar sıkıntısı olduğu için de patates fiyatları dibe vurmuş durumda. Geçen yıl biz patatesi kalitesine göre 15 liraya kadar sattığımız oldu. Bu sene 4-5 lira arasında değişiyor tarlada. Çiftçimiz aracılara tarladaki patateslerini alması için yalvarıyor" diye konuştu.

Yozgat\'ta Patates Fiyatları Düşük, Verim Yüksek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Patates Fiyatları Düşük, Verim Yüksek - Son Dakika

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