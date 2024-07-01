Yükseköğretim Kurulu Başkanı: Ormanlar kolay kolay yetişmiyor - Son Dakika
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı: Ormanlar kolay kolay yetişmiyor

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde çıkan yangında incelemelerde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, ormanların kolay kolay yetişmediğini belirtti. Özvar, vatandaşlara ormanlara özen gösterme çağrısı yaptı.

01.07.2024 22:26
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yanan yerlerde incelemelerde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, ormanların kolay kolay yetişmediğini söyledi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'ndeki makilik alanda başlayan, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde de birçok ağaçlık alanın küle dönmesine sebep olan yangınla ilgili incelemelerde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'dan son durum ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özvar, "Uludağ Üniversitesi kampüsü dışında başlayan yangın, kampüsü sıçramak suretiyle yaklaşık 750 dönüm arazinin yanmasına sebep oldu. Herkesin üstün gayretleri sonucu söndürüldü. Bursa Uludağ Üniversitesi, kampüs büyüklüğü açısından Türkiye genelinde en büyük kampüslerden bir tanesidir. Yangında öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız da önemli görevler üstlenmişler, gayret etmişlerdir. Bursa Uludağ Üniversitemizin kıymetli rektörü ve çalışma arkadaşlarının da üstün gayretleriyle yangından sonra burada çalışmalar yürütülmektedir. Rektörlüğümüz, konuyla ilgili olmak üzere gerek valiliğimizle gerek diğer yetkililerle sürekli iletişim halindedir" dedi.

Son günlerde maalesef Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yangınlarla karşı karşıya kaldığını belirten Özvar, "Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Bu ormanlar, kolay kolay yetişmiyor. Canlılar da bu ormanlarda, yeşilliklerden istifade ediyor. Biz buradan çağrımızı tekrardan yeniliyoruz. Lütfen ormanlarımıza fevkalade özen gösterelim. Ateş yakma konusunda yetkililerin mutlaka sözlerini ve uyarılarını dinleyelim" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yükseköğretim Kurulu Başkanı: Ormanlar kolay kolay yetişmiyor - Son Dakika

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