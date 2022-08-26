YÖK Başkanı Özvar'dan Bitlis Eren Üniversitesi'ne ziyaret - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar'dan Bitlis Eren Üniversitesi'ne ziyaret

26.08.2022 18:40
YÖK Başkanı Özvar'dan Bitlis Eren Üniversitesi'ne ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bitlis Eren Üniversitesini ziyaret ederek üniversitenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bitlis Eren Üniversitesini ziyaret ederek üniversitenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Malazgirt Zaferinin 951. yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı 1071 Millet Bahçesini ziyaret ettikten sonra senato salonunda bölge üniversite rektörleri ile bir toplantı gerçekleştiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversiteler artık sanayiye verdikleri desteklerle ülkemizin ekonomik kalkınmasında büyük rol oynuyor" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'tan brifing alan YÖK Başkanı Özvar, Bitlis Eren Üniversitesinin genç bir üniversite olduğunu belirterek, "Bunu büyük bir avantaja dönüştüreceksiniz eminim" dedi.

"Üniversitelerimiz görünürlüklerini artırmalı"

Yeni kurulan üniversitelere zaman vermek gerektiğinin altını çizen Özvar, üniversitelerin zamanla gelişimlerini tamamlayacağına ve her üniversitenin bir vizyon ile yolunu bulacağına inandığını kaydetti. Özvar, "Üniversitelerimiz görünürlüklerini artırmalı. En önemli görünürlük konusu kuşkusuz akademik üretkenlik. Dünyada büyük üniversitelere baktığımızda büyük iletişim bütçeleri ayırmadığını ama akademik üretkenlikle görünürlüğünü sağladığını görüyoruz" dedi.

"Üniversitelerin sanayi ve sivil toplum örgütleriyle ilişkilerini gözlemliyoruz"

YÖK Başkanı Özvar, geçtiğimiz günlerde hizmet binasının açılışı yapılan ve sanayi ile üniversiteyi buluşturan TEKMER hakkında da Rektör Elmastaş'tan bilgi aldı. Üniversitelerin bulundukları bölgenin sanayisiyle, sivil toplum örgütleriyle ilişkilerini gözlemlediklerini belirten Özvar, "YÖK olarak nasıl destek verirsek üniversitelerimiz bölgesel kalkınmaya daha fazla katkı sağlar? Bunun için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"Bitlis Eren Üniversitesine Tıp Fakültesi"

Bitlis Eren Üniversitesinin bünyesinde tıp fakültesi açılması talebi konusuna da değinen Özvar, tıp fakültesinin kurulması için bazı kriterlerin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yatırımcı bakanlıkların bu konudaki görüşlerine önem verdiklerini ifade eden Özvar, Bitlis Eren Üniversitenin tıp fakültesi açılması talebini de önemsediklerini kaydetti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında Bitlis Eren Üniversitesi Senato Salonunda yapılan toplantıya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Polat, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındık, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Faruk Kaya katıldı. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Eren Üniversitesi, Erol Özvar, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel YÖK Başkanı Özvar'dan Bitlis Eren Üniversitesi'ne ziyaret - Son Dakika

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