Yüksekova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Yüksekova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı

Yüksekova\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı
16.07.2026 00:49
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda Kaymakam Volkan Hülür, 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberlik ruhuyla kazanılmış bir zafer olduğunu vurguladı. Programa çok sayıda vatandaş katıldı; saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiir, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sela ve ilahilerle devam etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nü çeşitli etkinliklerle kutladı.

İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program; şiir, Kur'an-ı Kerim tilaveti, selalar ve ilahilerle devam etti. Günün anlam ve önemine binaen kürsüye çıkarak konuşma yapan Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, "15 Temmuz, milli birlik ve beraberliğimizin bağımsızlık ruhuyla yeniden inşa edildiği, tarihe altın harflerle yazılmış kutlu bir zaferdir. Şüphesiz bu zafer şehit ve gazilerimizin üstün cesareti, gazi milletimizin büyük emekleriyle ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen, kahraman ordumuza sinmiş bir avuç vatan haini, milletimizin silahlarını yine bu aziz millete çevirerek kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü duruşu ve kalplerinde vatan sevgisi taşıyarak meydanları dolduran kahramanlarımız sayesinde bu alçak hesap bozulmuş ve bir destan yazılmıştır" dedi.

Kaymakam Hülür konuşmasına şu sözlerle devam etti; "Büyük Türk milleti; nereden gelirse gelsin alçakça ve haince yapılan bütün saldırıları, düşmanca yapılan kalkışmaları 15 Temmuz'da olduğu gibi bertaraf edecek inanç, cesaret, iman ve bağımsızlık karakterine sahiptir. Aziz milletimiz bu karakteri sayesinde devletin damarlarına işleyen bu çeteye tarihi bir ders verirken, aynı zamanda içeriden ve dışarıdan gelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek kudrette olduğunu da göstermiştir. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da ve tüm zaferlerimizde kahramanlık genlerini gösteren milletimiz, 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya 'Türkiye Geçilmez' diyerek asla unutulmayacak bir destan daha yazmıştır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve zamanı geldiğinde hepsi birer 'Ömer Halisdemir' olacak kahraman milletiyle Türkiye, asla bölücü terör örgütlerine karşı verilen mücadeleden taviz vermeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle devletimizin varlığı ve milletimizin bağımsızlığı yolunda canını feda eden, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor; bu yolda aldıkları izleri birer istiklal madalyası gibi gururla taşıyan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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