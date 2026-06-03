Yüksekova\'da Astronomi Gözlem Etkinliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, öğrencilere astronomiyi sevdirmek ve bilimsel farkındalık oluşturmak amacıyla "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" gerçekleştirildi.

Yüksekova Fen Lisesi tarafından organize edilen etkinlik, bir kafenin açık alanında yapıldı. Akşam saatlerinde bir araya gelen öğrenciler, veliler ve öğretmenler, ışık kirliliğinden uzak bir ortamda uzayın derinliklerini keşfetme imkanı buldu. Etkinlik kapsamında, okul yönetimi tarafından TABA Derneği'nden temin edilen profesyonel teleskoplar kuruldu. Uzman gözlemcilerin rehberliğinde gerçekleştirilen programda katılımcılar; venüs, merkür, jüpiter ve satürn gibi gezegenlerin yanı sıra ayın yüzeyindeki kraterleri ve çeşitli takım yıldızlarını net bir şekilde inceleme fırsatı yakaladı.

Teorik bilgilerin pratik gözlemle birleştirildiği gecede, uzmanlar tarafından katılımcılara gök cisimlerinin hareketleri, yörüngeleri ve takım yıldızlarının konumları hakkında detaylı sunumlar yapıldı. Teleskopların arkasında uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, hayatlarında ilk kez bir gezegeni bu kadar yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yüksekova Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Fatih Onaylı, ilçede bilimsel merakı uyandırmak adına önemli bir etkinliğe imza attıklarını belirtti. TABA Derneği'nin teleskop desteğiyle geniş kapsamlı bir program hazırladıklarını ifade eden Onaylı, "İlçe merkezindeki öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize yönelik farkındalık oluşturmak istedik. İki uzman gözlemcimizin eşliğinde çok verimli bir gece geçirdik. Gençlerimizin gözlerindeki o merak ve heyecan, bizlerin doğru bir iş yaptığını gösteriyor. Bu süreçte bizlere kapılarını açarak ev sahipliği yapan Hatip Bulut'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Benzer bilimsel faaliyetleri ilerleyen dönemlerde de sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği ve renkli görüntülerin sahne olduğu etkinlik, gece geç saatlerde tamamlandı. Katılımcılar, Yüksekova'da bu tür vizyoner ve bilimsel organizasyonların daha sık yapılmasını talep etti. - HAKKARİ