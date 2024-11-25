Yüksekova\'da Dördüzlere Doğum Günü Kutlaması

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Bartın ailesinin dördüzlerine doğum günü sürprizi yapıldı.

Yüksekova ilçesinde yaşayan Nurten ve Nurettin Bartın çiftinin 6 yıllık evlat hasretini sonlandıran 3'ü erkek 1'i kız dördüz bebekleri, 5 yaşında girdi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 31 haftalık olarak dünyaya gelen 3'ü erkek 1'i kız bebekler, Özel Lokman Hekim Hastanesi'nde yapılan 2 aylık tedavi ile sağlıklarına kavuşmuştu.

Ümeyir, Talha, Zanyar ve Eflin isimleri verilen ve 5 yaşına giren dördüzler için Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emir Özdil tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. İlçenin Esentepe Mahallesi'nde yer alan TOKİ konutlarındaki dördüzlerle bir araya gelen Müdür Özdil, doğum günlerini kutlandı.

Dördüzleri için her şeyi yaptığını belirten baba Nurettin Bartın, "Bugün çocuklarım 5. yaşlarına girdiler. Bugün benim mutlu günüm, çünkü çocuklarımın özel günleridir. Bugün Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emir Özdil, dördüzlerime özel doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Çocuklarım da bu sene anaokuluna başladılar. Artık Yüksekova'nın dördüzleri gün geçtikçe büyüyorlar. Şükürler olsun kazasız, belasız yeni yaşlarına girdiler" dedi. - HAKKARİ