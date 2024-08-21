Yüksekova'da Elektrik Alt Yapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Yüksekova'da Elektrik Alt Yapı Çalışmaları Başladı

Yüksekova\'da Elektrik Alt Yapı Çalışmaları Başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik alt yapı çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında elektrik direkleri kaldırılıp hatlar yer altına çekilecek.

21.08.2024 19:10
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlatılan elektrik alt yapı çalışmaları kapsamında elektrik direkleri kaldırılırken çalışmaları VEDAŞ İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu yerinde incelendi.

Yüksekova'da Kültür Sanat Sokağı, Milli Egemenlik Caddesi, 23 Nisan Caddesi ve İpekyolu Caddesi'nde Efeler mevki üzerinde bulunan elektrik direkleri kaldırılıyor. Başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler elektik direklerini kaldırıp elektrik hatlarını yer altına çekiyor. VEDAŞ ekipleri tarafından kazı çalışmaların da toplamda 10 kilometre yola kablo döşenmesi olacak.

Çalışmaları VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu, Yüksekova İlçe Müdürü Nihat Taş ve Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç yerinde inceledi.

Alt yapı çalışmaları sonrası şehir merkezi kirli görünümünden uzaklaşması hedeflenirken çakışmaların yıl sonuna kadar bitirileceği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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