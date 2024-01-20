Yüksekova'da kar tünellerinde ekiplerin zorlu çalışması

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı yollarda oluşan ve yaklaşık 6 metreyi aşan kar tünellerini açmaya çalışan ekipler gece gündüz demeden zorlu bir çalışmayla devam ediyor.

Yüksekova ilçe merkezine 45 kilometre İran sınırında bulunan Esendere Beldesinin yüksek rakımlı dağlarında yer alan yollarda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyorlar. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yolun tamamının açıldığı belirtti. Öte yandan, ekipler ilçe merkezinde yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.