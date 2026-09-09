Yüksekova'da kırtasiye esnafından zincir marketlere tepki ve yasal düzenleme çağrısı - Son Dakika
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Yüksekova'da kırtasiye esnafından zincir marketlere tepki ve yasal düzenleme çağrısı

Yüksekova\'da kırtasiye esnafından zincir marketlere tepki ve yasal düzenleme çağrısı
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Okulların açılmasına sayılı günler kala Yüksekova'daki kırtasiyeciler, beklenen yoğunluğun oluşmadığını ve zincir marketlerle farklı işletmelerin sattığı kırtasiye ürünlerinin haksız rekabete yol açtığını belirtti.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Okulların açılmasına sayılı günler kala Yüksekova'daki kırtasiyeciler, bekledikleri yoğunluğun oluşmadığını belirtti. Zincir marketler ve farklı işletmelerde kırtasiye ürünlerinin satılmasının haksız rekabete yol açtığını savunan esnaf, sektör bazlı yeni düzenlemeler yapılmasını istedi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kırtasiye esnafı, okul sezonunda bekledikleri hareketliliğin olmadığını belirtti. Buna zincir marketlerin kırtasiye ürünleri satmasının yol açtığını dile getiren esnef, kendilerini koruyacak yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Yıllardır kırtasiye sektöründe çalışan Sinan Tayak, "Haftaya okullar açılıyor ancak bizde beklenen yoğunluk oluşmadı. Bunun sebeplerinden biri yerel ve zincir marketlerin kırtasiye ürünleri satması. Kırtasiye ürünleri kırtasiyeciden alınmalı. Her sektör kendi işini yapmalı. Market kendi ürününü, kırtasiyeci de kendi ürününü satmalı" dedi.

Tayak, kırtasiye esnafının yıl boyunca bu alanda hizmet verdiğini belirterek, okul sezonunda farklı işletmelerin kırtasiye ürünleri satmasının sektörü kısa vadede olumsuz etkilediğini söyledi.

"ESNAF NEREDEYSE SAF DIŞI EDİLİYOR"

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İrfan Sarı ise mevcut yasal düzenlemelerin zincir marketlerin birçok farklı ürünü satmasına imkan tanıdığını belirtti. Bu durumun küçük esnafı zor durumda bıraktığını ifade eden Sarı, şunları söyledi:

"Zincir marketlerin her türlü malzemeyi satmasının önü açıldı. Bu noktada işin uzmanı esnafımız neredeyse saf dışı ediliyor. Kırtasiyeci esnafı sattığı ürünün kalitesini, dayanıklılığını ve kullanım özelliklerini bilen bir kesimdir. Ancak artık bu sorun sadece zincir marketlerde değil, yerel marketlerde ve farklı işletmelerde de karşımıza çıkıyor. Türkiye'de esnafın korunmasına yönelik yeni tedbirlerin ve yeni yasaların çıkarılmasına ihtiyaç var."

Kırtasiye esnafı Veli Alioğlu da sezonun başlamasına rağmen satışların durgun olduğunu belirterek, vatandaşların fiyatların daha düşük olduğu düşüncesiyle zincir marketleri tercih ettiğini söyledi. Alioğlu, "Biz yılın 12 ayı boyunca vatandaşlara hizmet veriyoruz. Sadece okul sezonunda kırtasiye ürünü satan işletmeler nedeniyle mağduriyet yaşıyoruz. Herkes kendi sektöründe faaliyet göstermeli" diye konuştu.

"DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR"

Kırtasiyeci Bedran Işık ise zincir marketlerin yaygınlaşmasıyla birlikte kırtasiye esnafının müşteri kaybettiğini belirterek, "Eskiden zincir marketlerde bu kadar kırtasiye ürünü satılmıyordu. Şimdi ise okul sezonunda yoğunluk büyük ölçüde bu işletmelere kayıyor. Kırtasiyelerin satışları ciddi oranda azaldı. Bu konuda bir düzenleme yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi Miraç Yarbaç ise okul alışverişini kırtasiyelerden yapmayı tercih ettiğini belirterek, "Kırtasiyeciler hangi ürünün daha kaliteli olduğunu ve hangi markayı getirmesi gerektiğini daha iyi biliyor. Bu nedenle okul alışverişinde kırtasiyeleri tercih ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yüksekova, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksekova'da kırtasiye esnafından zincir marketlere tepki ve yasal düzenleme çağrısı - Son Dakika

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