Yüksekova\'da kırtasiyeciler zincir marketlerden şikayetçi, yasal düzenleme istedi

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kırtasiye esnafı, okul sezonunda bekledikleri hareketliliğin yaşanmadığını dile getirerek, zincir marketlerin kırtasiye ürünleri satmasına tepki gösterdi. Esnaf, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin kırtasiye ürünleri satmasının küçük işletmeleri olumsuz etkilediğini belirterek, esnafın korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci ve velilerin kırtasiye alışverişi için hazırlıkları sürerken, Yüksekova'daki kırtasiyeciler satışların önceki yıllara oranla düşük olduğunu ifade etti. Kırtasiye esnafı, özellikle zincir marketlerin okul sezonu öncesinde kırtasiye ürünleri satmasının kendi işlerini olumsuz etkilediğini anlattı.

Yıllardır kırtasiye sektöründe çalışan Sinan Tayak, okul sezonunun başlamasına rağmen beklenen yoğunluğun oluşmadığına işaret ederek, "Haftaya okullar açılıyor ancak bizde beklenen yoğunluk oluşmadı. Bunun sebeplerinden biri yerel ve zincir marketlerin kırtasiye ürünleri satması. Kırtasiye ürünleri kırtasiyeciden alınmalı. Her sektör kendi işini yapmalı. Market kendi ürününü, kırtasiyeci de kendi ürününü satmalı" dedi.

Tayak, kırtasiye esnafının yıl boyunca bu alanda hizmet verdiğini, okul sezonunda farklı işletmelerin kırtasiye ürünleri satmasının sektörü kısa vadede olumsuz etkilediğini söyledi.

"ESNAFIN KORUNMASI LAZIM"

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İrfan Sarı da mevcut yasal düzenlemelerin zincir marketlerin birçok farklı ürünü satmasına imkan tanıdığını aktardı. Bu durumun uzmanlaşmış küçük esnafı zor durumda bıraktığını savunan Sarı, şunları söyledi:

"Zincir marketlerin her türlü malzemeyi satmasının önü açıldı. Bu noktada işin uzmanı olan esnafımız neredeyse saf dışı ediliyor. Kırtasiyeci esnafı, sattığı ürünün kalitesini, dayanıklılığını ve kullanım özelliklerini bilen bir kesimdir. Ancak artık bu sorun sadece zincir marketlerde değil, yerel marketlerde ve farklı işletmelerde de karşımıza çıkıyor. Türkiye'de esnafın korunmasına yönelik yeni tedbirlerin ve yeni yasaların çıkarılmasına ihtiyaç var"

Kırtasiye esnafı Veli Alioğlu da sezonun başlamasına rağmen satışların durgun olduğunu belirterek, vatandaşların fiyatların daha düşük olduğu düşüncesiyle zincir marketleri tercih ettiğini söyledi. Alioğlu, "Biz yılın 12 ayı boyunca vatandaşlara hizmet veriyoruz. Sadece okul sezonunda kırtasiye ürünü satan işletmeler nedeniyle mağduriyet yaşıyoruz. Herkes kendi sektöründe faaliyet göstermeli" diye konuştu.

Kırtasiyeci Bedran Işık ise zincir marketlerin yaygınlaşmasıyla birlikte kırtasiye esnafının müşteri kaybettiğini söyleyerek, "Eskiden zincir marketlerde bu kadar kırtasiye ürünü satılmıyordu. Şimdi ise okul sezonunda yoğunluk büyük ölçüde bu işletmelere kayıyor. Kırtasiyelerin satışları ciddi oranda azaldı. Bu konuda bir düzenleme yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER DE KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE KALİTEYE DİKKATİ ÇEKİYOR

Lise 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Yarbaç ise okul alışverişini kırtasiyelerden yapmayı tercih ettiğini belirterek, kırtasiyecilerin ürün çeşitliliği ve kalite konusunda daha bilinçli olduğunu söyledi.

Yarbaç, marketlerde satılan bazı ürünlerin kullanım ömrünün kısa olabildiğini belirterek, "Kırtasiyeciler hangi ürünün daha kaliteli olduğunu ve hangi markayı getirmesi gerektiğini daha iyi biliyor. Bu nedenle okul alışverişinde kırtasiyeleri tercih ediyorum" dedi.