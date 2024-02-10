Yüksekova\'da köy yollarında kar çalışması devam ediyor

Yüksekova'nın köy yollarında kar çalışması devam ediyor
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan köy yollarında ekiplerin karla mücadele çalışması tüm hızıyla çalışıyor.
Yaşanan kar yağışından sonra tüm köy ve mezra yolları yoğun kar yağışından dolayı kapanmıştı. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri köy ve mezra yollarını açık tutmak için çalışmaları devam ediyor. Köy ve mezra yollarını ulaşıma açan ekipler ardından tüm yollarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri ile Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri ise çalışmalarını sürdürüyor.
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