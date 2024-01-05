Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde lapa lapa kar yağışı başladı.

İlçede haftalardır soğuk havalar etkisini sürürken, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken; Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarına başladı.

Hava kirliliği için iyi olduğunu belirten Mehmet Ertan, "Şuan Yüksekova'da lapa lap kar yağışı başladı. Malum bu sene öyle bir kar yağışı olmadı. İnşallah bu güzel yağar çünkü gerçekten Yüksekova'da çok yoğun bir kirli hava var belki bir nebze olsa etki eder" dedi.