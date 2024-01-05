 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yüksekova'da Lapa Lapa Kar Yağışı - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova'da Lapa Lapa Kar Yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde lapa lapa kar yağışı başladı. Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü ilçede kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken, belediye ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Yüksekova'da yoğun hava kirliliği yaşandığı belirtilirken, kar yağışının bu duruma olumlu etki yapması umuluyor.

Yüksekova\'da Lapa Lapa Kar Yağışı
05.01.2024 - 20:10,  Güncelleme: 20:13
Abone Ol

Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde lapa lapa kar yağışı başladı.

İlçede haftalardır soğuk havalar etkisini sürürken, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken; Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarına başladı.

Hava kirliliği için iyi olduğunu belirten Mehmet Ertan, "Şuan Yüksekova'da lapa lap kar yağışı başladı. Malum bu sene öyle bir kar yağışı olmadı. İnşallah bu güzel yağar çünkü gerçekten Yüksekova'da çok yoğun bir kirli hava var belki bir nebze olsa etki eder" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hava Kirliliği, Yüksekova, Hakkari, Ulaşım, Çevre, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksekova'da Lapa Lapa Kar Yağışı - Son Dakika


20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:24
Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07
Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor

Son Dakika
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:24 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 20:47:31. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Lapa Lapa Kar Yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement