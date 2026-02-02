Yüksekova'da Belediye Otobüsü ile Minibüs Çarpıştı: 18 Yaralı

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belediyeye ait halk otobüsü ile şehir içi toplu taşıma minibüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Kaza, Dağlıca yolu üzerindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Dağlıca istikametine seyir halinde bulunan 30 YE 824 plakalı belediye otobüsü ile karşı yönden şehir merkezine doğru ilerleyen 30 M 1016 plakalı toplu taşıma minibüsü, Dağlıca Caddesi üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan bazı yolcular ve sürücüler sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin Yüksekova Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yüksekova ilçe merkezinden Dağlıca istikametine seyir halinde bulunan belediye otobüsü ile şehir merkezi istikametine seyir halinde bulunan şehir içi taşıma minibüsünün, Dağlıca Caddesi üzerinde karıştığı trafik kazasında 18 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmış olup, mevcut bilgilere göre hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaralılarımızdan 15'i ayakta tedavi edilmiş, 3 yaralımızın ise tomografi çekimleri yapılmış olup, sonuçlarına göre durumları ve tedavileri değerlendirilecektir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."