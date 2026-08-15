Yüksekova\'da Patlamalar Evleri Tehdit Ediyor

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyü Sülük mezrasındaki taş ocağında gerçekleştirilen patlamalar, evlerde derin çatlaklara neden oluyor. Patlamaların yıllardır sürdüğünü belirten köylüler, taş ocağının yerleşim alanından uzaklaştırılmasını, hasarlı evlerin incelenmesini ve yetkililerin kalıcı çözüm üretmesini talep ediyor.

Yüksekova'nın Akocak köyü Sülük mezrasında taş ocağındaki patlamaların evlerde derin çatlak ve hasarlara yol açtığı belirtildi. Son patlamada Alaattin Yardımcı'nın evinin bir duvarı çökerken, AFAD ve itfaiye ekipleri gece evde kalmamaları konusunda aileyi uyardı.

Alaattin Yardımcı, yaşananları, "Şantiyede bugün şiddetli bir patlama oldu. Telefon geldi, 'Evin yıkıldı' dediler. Önce inanmadım. Sonra tekrar aradılar, 'Niye gelmiyorsun, evin yıkıldı' dediler. Geldiğimde asker, itfaiye hepsi buradaydı. Gerçekten evim yıkılmıştı. Evin içine giriyorum, her taraf çatlak. AFAD, itfaiye gelip bakıyor ve 'Bu gece bu evde yatmayın' diyor. Ben nerede yatacağım? Şantiye sayesinde evim yıkılıyor. Sadece benim evim değil, köyün evlerinin yarısında böyle çatlaklar var. ya o şantiyeler kalkıp başka yere gidecek ya da patlamalar azaltılacak. Gelsinler, evlerimizin içerisine baksınlar. Şantiye şefi 'Gel, ben bu duvarı kireç yapıp kapatacağım' diyor. Ben de 'Sen bu evi kaldıracaksın, yıktıracaksın ve yaptıracaksın' dedim. Çocuklar bu evde nasıl yatacak? İçerideyken yıkılırsa ne olacak?" sözleriyle anlattı.

"HER PATLAMADA ÇATLAKLAR DAHA FAZLA AÇILIYOR"

Yaşanan patlamalardan dolayı zarar gördüklerini, çocukların büyük korku yaşarığını anlatan İlyas Yardımcı, "Her patlamada zarar görüyoruz, evler yıkılıyor. Çocuklar içeri giremiyor. Her patlamada çatlaklar daha fazla açılıyor. Evler yeni olmasına rağmen bakım yapamıyoruz. Bakım yaptığımızda yine çatlıyor. ya zararımız karşılan­sın ya patlama miktarı azaltılsın ya da devlet bize bir çare göstersin. 2015-2016'dan beri böyle. Patlama olunca çocuklar bağırarak dışarı çıkıyor. Komşumun evi ortadan ikiye bölünmüş. Yeni olmasına rağmen komple çatlamış. Köyde iki-üç ev de yıkılmış durumda" diye konuştu.

Üç yıl önceki bir patlamada evi zarar gören ve hasarının karşılanmadığını söyleyen mezra sakinlerinden Abdulgani Yalçıntuna ise devlet yetkililerinden yardım talep ederek, "Kendilerine ulaştım. Çatlakların olduğunu, evin zarar gördüğünü söyledim. Zararımı karşılayacaklarını söylediler. Buna rağmen herhangi bir yardımda bulunmadılar" ifadelerini kullandı.