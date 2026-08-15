Yüksekova'da Patlamalar Evleri Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'da Patlamalar Evleri Tehdit Ediyor

Yüksekova\'da Patlamalar Evleri Tehdit Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'daki taş ocağındaki patlamalar, evlerde hasara yol açarken köylüler çözüm bekliyor.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyü Sülük mezrasındaki taş ocağında gerçekleştirilen patlamalar, evlerde derin çatlaklara neden oluyor. Patlamaların yıllardır sürdüğünü belirten köylüler, taş ocağının yerleşim alanından uzaklaştırılmasını, hasarlı evlerin incelenmesini ve yetkililerin kalıcı çözüm üretmesini talep ediyor.

Yüksekova'nın Akocak köyü Sülük mezrasında taş ocağındaki patlamaların evlerde derin çatlak ve hasarlara yol açtığı belirtildi. Son patlamada Alaattin Yardımcı'nın evinin bir duvarı çökerken, AFAD ve itfaiye ekipleri gece evde kalmamaları konusunda aileyi uyardı.

Alaattin Yardımcı, yaşananları, "Şantiyede bugün şiddetli bir patlama oldu. Telefon geldi, 'Evin yıkıldı' dediler. Önce inanmadım. Sonra tekrar aradılar, 'Niye gelmiyorsun, evin yıkıldı' dediler. Geldiğimde asker, itfaiye hepsi buradaydı. Gerçekten evim yıkılmıştı. Evin içine giriyorum, her taraf çatlak. AFAD, itfaiye gelip bakıyor ve 'Bu gece bu evde yatmayın' diyor. Ben nerede yatacağım? Şantiye sayesinde evim yıkılıyor. Sadece benim evim değil, köyün evlerinin yarısında böyle çatlaklar var. ya o şantiyeler kalkıp başka yere gidecek ya da patlamalar azaltılacak. Gelsinler, evlerimizin içerisine baksınlar. Şantiye şefi 'Gel, ben bu duvarı kireç yapıp kapatacağım' diyor. Ben de 'Sen bu evi kaldıracaksın, yıktıracaksın ve yaptıracaksın' dedim. Çocuklar bu evde nasıl yatacak? İçerideyken yıkılırsa ne olacak?" sözleriyle anlattı.

"HER PATLAMADA ÇATLAKLAR DAHA FAZLA AÇILIYOR"

Yaşanan patlamalardan dolayı zarar gördüklerini, çocukların büyük korku yaşarığını anlatan İlyas Yardımcı, "Her patlamada zarar görüyoruz, evler yıkılıyor. Çocuklar içeri giremiyor. Her patlamada çatlaklar daha fazla açılıyor. Evler yeni olmasına rağmen bakım yapamıyoruz. Bakım yaptığımızda yine çatlıyor. ya zararımız karşılan­sın ya patlama miktarı azaltılsın ya da devlet bize bir çare göstersin. 2015-2016'dan beri böyle. Patlama olunca çocuklar bağırarak dışarı çıkıyor. Komşumun evi ortadan ikiye bölünmüş. Yeni olmasına rağmen komple çatlamış. Köyde iki-üç ev de yıkılmış durumda" diye konuştu.

Üç yıl önceki bir patlamada evi zarar gören ve hasarının karşılanmadığını söyleyen mezra sakinlerinden Abdulgani Yalçıntuna ise devlet yetkililerinden yardım talep ederek, "Kendilerine ulaştım. Çatlakların olduğunu, evin zarar gördüğünü söyledim. Zararımı karşılayacaklarını söylediler. Buna rağmen herhangi bir yardımda bulunmadılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yüksekova, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksekova'da Patlamalar Evleri Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi
Bangladeş’te tersanede zehirli gaz: 8 ölü, 14 yaralı Bangladeş'te tersanede zehirli gaz: 8 ölü, 14 yaralı
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
Ankara’da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi: Tam bilet 40 TL Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi: Tam bilet 40 TL
İsrail, Batı Şeria’da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı İsrail, Batı Şeria'da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı

16:57
Diyarbakır’da katliam gibi kaza Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
16:30
DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti: Tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirtti
DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı'yı ziyaret etti: Tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirtti
15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
14:58
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
14:21
CHP’li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
CHP'li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
14:18
Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 20:14:25. #7.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Patlamalar Evleri Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.