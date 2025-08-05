Yüksekova\'da Sıcaklarla Mücadele: Avaşin Deresi\'te Serinleme

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla serinlemek isteyenler Avaşin Deresi'ne akın ediyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Avaşin Deresi, haftanın her günü yüzlerce kişinin uğrak mekanı haline geldi. Sıcaktan bunalanlar derenin buz gibi sularında serinlerken, piknik yaparak doğanın tadını çıkarmayı da ihmal etmiyorlar. Yüksekova'da yaz aylarının vazgeçilmez adresi olan Avaşin Deresi, sunduğu doğal güzellikler ve serinleme imkanıyla vatandaşların gözdesi olmaya devam ediyor. - HAKKARİ