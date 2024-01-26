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Yüksekova'da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Yüksekova'da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri iptal edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini gösterirken, bugün yapılması planlanan uçak seferleri ise iptal edildi. Yüksekova'da etkili olan kar yağışı ve sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilirken, bölgede ise yoğun kar yağışı devam ediyor.

26.01.2024 - 12:48,  Güncelleme: 13:01
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Yüksekova'da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri iptal edildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini gösterirken, bugün yapılması planlanan uçak seferleri ise iptal edildi.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışı ve sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilirken, bölgede ise yoğun kar yağışı devam ediyor.

Yüksekova\'da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri iptal edildi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yüksekova'da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri iptal edildi - Son Dakika
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