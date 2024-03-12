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Yüksekova'daki metruk binaların tespit çalışması sürüyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çevre kirliliğine yol açan metruk binaların yıkılması için tespit çalışmaları devam ediyor.

İlçede çevre kirliliğine yol açan metruk binaların yıkımı için Yüksekova Kaymakamlığı ve Yüksekova Belediyesi harekete geçti. Yüksekova Belediye binasının toplantı salonunda muhtarlarla bir araya gelen Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, metruk bina ve yapılar için gerekli işlemlerin yapılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Yapılan toplantı sonrası Kaymakam Çimşit ve berberindekiler, ilçenin farklı noktalarında yer alan metruk binaları yerinde inceleyerek gereğinin yapılması için talimat verdi.

Açıklamalarda bulunan Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, "Elimizde 22 metruk bina ve yapının tespiti var. Bu yapılardan 2'si okul olmak üzere 3 tanesini yıktık. 3 inşaat halindeki binanın girişi ise kapatıldı. Geriye kalan 16 yapı için gerekli talimatları Çevre, Şehircik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne ilettik. Her şey vatandaşımızın huzuru ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri içindir" dedi.