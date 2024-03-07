Yüksekova-Esendere Karayolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yüksekova-Esendere Karayolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Geniş Video İzle

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Yüksekova-Esendere karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışmalara başladı.

07.03.2024 20:50  Güncelleme: 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova- Esendere Karayolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle, Yüksekova-Esendere karayolu ulaşıma kapandı.

Günlerdir ilçede soğuk havalar etkisini sürdürürken, bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, Yüksekova-Esendere yolunu ulaşıma kapattı. Bunun üzerine Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri yolu açmak için çalışmalarına başladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova-Esendere yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma geçici olarak kapanmıştır" denildi.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ve Yüksekova Belediyesi ekipleri yollarda karla mücadele çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Esendere, Hakkari, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksekova-Esendere Karayolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:34 İsveç, resmen NATO’nun 32. üyesi oldu İsveç, resmen NATO'nun 32. üyesi oldu
19:28 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı
17:49 Acılı anneden Eylem Tok’a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:01 Bakan Şimşek: Zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz Bakan Şimşek: Zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
21:12 Eyüpsultan’da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden genç için aile avukatlarından açıklama Eyüpsultan'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden genç için aile avukatlarından açıklama
20:59 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Ankara’da kaza geçirdi Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza geçirdi
20:35 IT Forum CxO teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi: Gelecekte seçimler tarih olabilir IT Forum CxO teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi: Gelecekte seçimler tarih olabilir
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
16:38 İstanbul’da feci kaza Kendi kullandığı aracın altında kalan sürücü ağır yaralandı İstanbul'da feci kaza! Kendi kullandığı aracın altında kalan sürücü ağır yaralandı
16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 21:48:04. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekova-Esendere Karayolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement