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Yüksekova-Şemdinli yolu karayollarına emanet - Son Dakika
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Yüksekova-Şemdinli yolu karayollarına emanet

Karayolları ekipleri, Yüksekova-Şemdinli karayolunu kardan temizlemek için gece gündüz çalışıyor.

13.01.2024 - 16:37,
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Yüksekova-Şemdinli yolu karayollarına emanet

HAKKARİ - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 117. Şube Şefliği ekipleri, gece gündüz demeden Yüksekova-Şemdinli karayolunu kardan temizliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağan kar yağışı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de etkili oldu. Etkili olan kar yağışıyla beraber çalışmalarını aralıksız sürdüren Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için gece gündüz mücadele ediyor. Zor şartlarda çalışan karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu yerlerde kar savurma araçlarıyla yolları ulaşıma açıyor. Yoğun kar yağışından dolayı kapanan Yüksekova-Şemdinli karayolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı. Özellikle Şemdinli-Yüksekova, Van-Yüksekova karayolunda sürücülerin rahat ulaşımlarını sağlamaları için çalışan ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 7/24 görev başındalar. Öte yandan, Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine ait karla mücadele ekipleri ise köylerde bulunan mahallelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova-Şemdinli yolu karayollarına emanet
Kaynak: İHA
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