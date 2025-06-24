Yüksekova-Şemdinli Yolunda Şerit Yenileme Çalışmaları

Yüksekova- Şemdinli karayolunda şeritler yenileniyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ile Şemdinli arasındaki karayolunda trafik güvenliğini artırmak amacıyla şerit çizgileri yenileme çalışmaları başlatıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Karayolları 17. Yüksekova Şube Şefliği ekiplerince yürütülen çalışmalar, sürücülerin güvenliğini ön planda tutarak devam ediyor. Sıcak asfalt zemin üzerinde beyaz şerit çizgilerini yenileyen ekipler, özellikle gece sürüşlerinde ve kötü hava şartlarında sürücülerin görüş mesafesini artırmayı hedefliyor. Bu sayede daha güvenli bir sürüş ortamı sağlanması amaçlanıyor. Çalışmalar özellikle karayolunun virajlı ve eğimli kesimlerinde yoğunlaşıyor. Bu bölgelerde trafik akışı, çalışmalar süresince geçici olarak tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Ekipler, yol kenarlarına yerleştirdikleri uyarı konileriyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda bilgilendiriyor. Karayolları yetkilileri, sürücülerden çalışma yapılan güzergahlarda trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uymalarını belirtti.