Yüksekova SYDV, ihtiyaç sahibi 1930 aileye 3 milyon 917 bin 56 lira yardım yapacak

Hakkari'nin Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı, Kaymakam Volkan Hülür başkanlığında gerçekleştirildi.

Yüksekova Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda, ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşların başvuru ve talepleri tek tek değerlendirilerek, sosyal destek çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan yardımlar görüşüldü.

Yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından, ilçedeki 1930 aileye toplam 3 milyon 917 bin 56 lira tutarında yardım yapılması kararlaştırıldı. Mevcut destek çalışmalarının yanı sıra yeni başvuruların da ele alındığı toplantıda, Yüksekova SYDV'nin vatandaşlara devletin şefkat elini ulaştırmada kritik bir köprü görevi üstlendiği vurgulandı.

Yetkililer, sosyal destek çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini kaydetti.