Yüksekova-Van Yolunda Tır Devrildi - Son Dakika
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Yüksekova-Van Yolunda Tır Devrildi

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Yağışlar sonrası kayganlaşan yolda bir tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.

11.11.2024 22:02
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Yüksekova- Van yolunda yağışlar sonrası kayganlaşan yolda tır devrilerek yan yattı

HAKKARİ - Yüksekova-Van karayolunda yoğun yağışlar sonrası seyir halinde buluna bir tır devrilerek yan yattı.

Sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken, Yüksekova-Van karayolunda bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde başlayan sis sürücülere iletmekte zor anlar yaşatırken, yolda başlayan kayganlık ise kazalara devletiye çıkarttı.

Yüksekova-Van karayolunda bulunan Güzeldere geçidinde yoğun yağışlar sonrası yolda oluşan kayganlık nedeniyle iletmekte olan bir tır nasibini aldı.

Van istikametine gitmekte olan bir tır sürücü dengesini kaybetmesiyle, yolda devrilerek yan yattı.

Plakası öğrenilmeyen tırdan maddi hasar meydana gelirken, tır şoförü yara almadan kurtuldu.

Öte yandan, bölgeye gelen ekiplerin yardımıyla güvenli bir şekilde yol trafiğe açılırken, Jandarma yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Yüksekova-Van Yolunda Tır Devrildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova-Van Yolunda Tır Devrildi - Son Dakika

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