Yüksekova Ziraat Odası, Uygun Fiyata Tavuk ve Horoz Satışı Yaptı

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Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığı tarafından getiren çok sayıda tavuk ve horozun uygun fiyata satışa sunulması vatandaştan yoğun ilgi gördü.

Çiftçiler için çalışmalarını sürdüren Yüksekova Ziraat Odası, meyve fidanlarından sonra vatandaşlar için 10 bine yakın kanatlı hayvan getirdi. Elazığ'dan getirilen 10 bine yakın kanatlı hayvan, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Ziraat Odası Başkanlığının önünde satışa sunuldu. 180 ile 200 TL arasında hayvanların satıldığını duyan vatandaşlar ise ellerine aldıkları karton kutularla odanın yolunu tuttu.

Kendi kendine üretebilen bir Yüksekova için çalıştıklarını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Üreten bir Yüksekova için yola çıktık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de tavuk ve horuz dağıtımlarımıza başladık. Bizim burada tek amacımız, üreten çiftçimiz için girişimler yaptık. Bugün ise gördüğüm kadarıyla bu dağıtıma çiftçilerimizin yoğun ilgi gösteriyor. Şimdi odamızın önünde hayvanların dağıtımını yapıyoruz. Yüksekova'nın geleceği için daima hizmetler edeceğiz. Allah bizi bu yolda mahcup etmesin" dedi. - HAKKARİ