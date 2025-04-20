Yüksekovalılar Güneşli Havada Parklara Akın Etti

Güneşli havayı fırsat bilen Yüksekovalılar parklara akın etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

Çetin geçen kış mevsiminin ardından ilçede sıcak hava yüzünü göstermeye başladı. İlçenin en önemli dinlenme alanı olan 15 Temmuz Parkı, hafta sonu dolup taştı. Parka gelen vatandaşlar, uzun süren kışın stresini dinlenerek atarken, en çokta çocuklar günün keyfini çıkarttı.

Çocuklarıyla parkta günün keyfini çıkartan Ceyhan Gezer, "İnan günlerdir Yüksekova'da baya baya soğuk havalar hakimdi. Kaç gündür hava güneşli var bizde bugün günün keyfini çıkartın. ve çocuklarımız da ayrı bir heyecanla burada oynuyorlar" dedi.

Çocuklarıyla günün keyfini çıkardıklarını diyen Bülent Atalay, "Biliyorsun kaç aydır havalar baya soğuk geçiyor Yüksekova'da. Sıcak havalar yeniden yüzünü göstermeye başladı. Bizde bugün ailece parka geldik. En güzel tarafı ise çocukların sıcak hava altında oynamaları inşallah hava düzelir" ifadelerini kullandı.