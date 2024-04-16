Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

Eskişehir'de bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan bir işçi, yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin vücudunda kırıklar tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

16.04.2024 00:34
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Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir alışveriş merkezi inşaatında düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Odunpazarı Mahallesi 71 Evler Mahallesi Selman Sokak'ta yapımı devam eden bir alışveriş merkezinde çalışan inşaat işçisi M.Y., yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı. Diğer işçiler tarafından fark edilen işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin vücudunda kırıkların meydana geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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