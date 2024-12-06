Yumurtalık Belediye Başkanı İşçi Alacaklarını Hızla Ödemeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yumurtalık Belediye Başkanı İşçi Alacaklarını Hızla Ödemeye Devam Ediyor

Yumurtalık Belediye Başkanı İşçi Alacaklarını Hızla Ödemeye Devam Ediyor

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, geçmiş yönetimden kalan işçi alacaklarından 12 milyon lirayı 7 milyon liraya indirdi. Başkan Altıok, işçilere 5 milyon lira daha ödeme yaparak, sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışını benimsediğini vurguladı.

06.12.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, geçmiş yönetimden kalan alacaklarını ödemeye devam ediyor. Altıok, işçilerin 12 milyon liralık alacağını 7 milyon lira seviyesine çekti.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, geçmiş yönetimden kalma işçi alacaklarının büyük bir bölümünü ödeyerek yeni bir adım daha attı. Başkan Altıok, işçilere bir güzellik daha yaparak geçmiş alacaklarına istinaden 5 milyon liralık ödeme yaptı. Her bir işçiye 50 bin lira ödeyen Başkan Altıok, yıllar öncesinden kalan toplam 12 milyon liralık işçi alacağını kısa süre içerisinde 7 milyon lira seviyesine çekti. İşçilerin sevincini perçinleyen Başkan Altıok, Belediye Düğün Salonu'nda işçi ve aileleri ile öğrenciler ve Yumurtalıklı hemşerilerine et kavurma ikram etti.

SGK borçları da ödeniyor

Hedeflerinin önümüzdeki 6 ay içerisinde belediyede çalışanların tüm alacaklarını bitirmek olduğunu kaydeden Başkan Altıok, ayrıca belediyenin yine geçmiş yönetimlerden kalma Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) borçlarına istinaden yüklü ödemeler yapmaya başladıklarını vurguladı.

Eski yönetimden kalan yaklaşık 60 milyon liralık SGK alacağının 7 milyon lirasını ödediklerini ifade eden Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, önümüzdeki 10 gün içerisinde SGK'ye 4 milyon lira daha ödeme yapmayı planladıklarını belirtti.

"Yumurtalık, güneyin parlayan yıldızı olacak"

Şeffaf bir yönetim anlayışını benimsediklerini, sosyal demokrat ve halkçı belediyecilikten ödün vermeyeceklerini kaydeden Başkan Altıok, "Hedefimiz en fazla bir yıl içerisinde sıfır borç olacak" diye konuştu. Altıok, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın da destekleriyle Yumurtalık ilçemizi güneyin parlayan yıldızı yapmaya kararlıyız. İlçemizde çalışanlarımızla, hemşerilerimizle ve misafirlerimizle aile ortamında yaşamı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erdinç Altıok, Yumurtalık, Belediye, Politika, Ekonomi, Finans, Yerel, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yumurtalık Belediye Başkanı İşçi Alacaklarını Hızla Ödemeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
12:44 Salih Müslim’den HTŞ ile diyalog çağrısı Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
19:09 İstikamet Şam Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
18:40 Dursun Özbek, İtalya’da manşet oldu Dursun Özbek, İtalya'da manşet oldu
18:32 İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler Genç kadının verdiği cevap bomba İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 14:37:50. #1.11#
SON DAKİKA: Yumurtalık Belediye Başkanı İşçi Alacaklarını Hızla Ödemeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.